Moradores cobram instalação de abrigos em paradas de ônibus no trecho já duplicado da RS-734, em Rio Grande

Abrigos foram removidos para obra de duplicação e devem ser reinstalados. Divulgação / Prefeitura de Rio Grande

A falta de abrigos nas paradas de ônibus da RS-734, em Rio Grande, após a duplicação da rodovia, tem gerado reclamações de moradores e estudantes que utilizam o transporte coletivo no entorno da Universidade Federal do Rio Grande (Furg).

Na rodovia, ao menos cinco linhas de ônibus circulam diariamente, realizando trajetos que seguem até os bairros Parque São Pedro, Parque Marinha e Cassino.

— A gente acaba ficando totalmente exposto, sem ter onde se abrigar, e muitas vezes chega molhado na aula. É difícil pra quem depende do ônibus todos os dias — comenta Junior Simões, estudante da Furg.

A obra de duplicação da rodovia compreende 6,5 quilômetros, até o pórtico da entrada da cidade de Rio Grande. Cerca de quatro quilômetros já foram duplicados. Contudo, nem todos os abrigos de ônibus, retirados para que as intervenções fossem realizadas na via, foram recolocados.

— Tem horários que o ônibus demora e não tem nenhum banco, nem cobertura para esperar — relata Clara Souza.

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Conforme o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), responsável pela fiscalização da obra, a instalação dos abrigos é de responsabilidade do município e está sendo realizada conforme a conclusão das calçadas.

O órgão afirma que no sentido Cassino–Rio Grande, cerca de 80% dos passeios estão finalizados, o que permite a instalação dos abrigos em 12 das 15 paradas previstas, algumas já com estrutura implantada.

Quatro quilômetros, dos 6,5 previstos, estão duplicados. Laura Cosme / Grupo RBS

"Os locais das paradas de ônibus nunca foram suprimidos. Alguns deles, pontualmente, foram minimamente remanejados, juntamente com os abrigos, em função das necessidades da obra. As estruturas de abrigo de ônibus não são de responsabilidade do Estado (Daer). O número total de paradas de ônibus ao longo da obra é de 15 no lado direito e 15 no lado esquerdo. Nem todas as paradas existentes antes da obra possuíam abrigo", afirma o departamento, em nota.

No sentido oposto, porém, a execução das calçadas ainda não começou devido a entraves, como desapropriações, e definição de projetos complementares, como ruas laterais e ciclovias. Nesses casos, o Daer ressalta que a conclusão das paradas e a instalação dos abrigos dependem da resolução dessas pendências.

A Secretaria de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança da prefeitura de Rio Grande informou que não possui levantamento atualizado sobre o número de abrigos já recolocados nem sobre quantos ainda devem ser instalados. A pasta afirma apenas que as estruturas estão sendo repostas conforme autorização do Daer.

— O projeto é de elaboração e fiscalização do Daer junto à empresa contratada. Conforme vão nos autorizando, com os trechos finalizados, vamos recolocando os abrigos, seguindo o projeto de sinalização — afirma secretário de Mobilidade, Carlos Brusch.

Reunião discute melhorias

Na tarde de quinta-feira (9), representantes da prefeitura, do Comando Rodoviário da Brigada Militar e do DCE da Furg se reuniram para discutir melhorias no transporte coletivo próximo ao campus.

Entre os principais pontos debatidos estiveram:

melhoria na estrutura das paradas;

reforço na sinalização viária; e

cumprimento dos horários das linhas que atendem a universidade.

Como encaminhamento imediato, a prefeitura determinou a ampliação da fiscalização para garantir a regularidade do serviço por parte Secretaria de Mobilidade.