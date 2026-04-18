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Monitoramento de leões e lobos-marinhos completa 30 anos em São José do Norte; veja vídeo

Trabalho realizado pelo Nema há três décadas acompanha a presença dos animais no Molhe Leste e abastece pesquisas científicas

Laura Cosme

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