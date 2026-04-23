Missas e procissões marcam celebração de São Jorge na Zona Sul nesta quinta-feira

São Jorge também é associado a Ogum nas religiões de matriz africana. André Ávila / Agencia RBS

A celebração do Dia de São Jorge, nesta quinta-feira (23), deve mobilizar fiéis católicos e umbandistas em cidades da Zona Sul do Estado. Em Rio Grande e Pelotas, a data será marcada por missas, procissões e homenagens ao santo guerreiro, também associado a Ogum nas religiões de matriz africana.

Programação em Rio Grande

Em Rio Grande, a programação ocorre na Paróquia São Jorge, com organização da Diocese do Rio Grande em parceria com a comunidade local. As atividades começarão na Paróquia São Jorge, localizada no bairro Junção, com o tríduo de oração e reflexão.

À noite, às 19h, será celebrada Missa Solene, seguida de Procissão Luminosa pelas ruas do entorno do bairro. O itinerário irá iniciar na igreja, na rua Pinto Bandeira, nº 220. Após, passará pelas ruas Saturnino de Brito, Avenida Bandeirantes, rua Colômbia e retornará pela rua Pinto Bandeira até a Igreja São Jorge.

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Confira como será a celebração em Pelotas

Já em Pelotas, a comunidade se prepara para a 5ª Procissão em homenagem a Ogum/São Jorge Guerreiro. O evento é promovido pelo grupo Amigos da Umbanda da Princesa do Sul e por terreiros reunidos, com expectativa de reunir fiéis, lideranças religiosas e a população.

À noite, a partir das 19h30min, no bairro Balsa, será realizada uma procissão motorizada, com acompanhamento do Corpo de Bombeiros e agentes de trânsito, passando por pontos simbólicos da religiosidade local, como a Gruta de Iemanjá e o Monumento Exu Bará da Rua.