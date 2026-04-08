Menino com paralisia cerebral reconhece chegada do pai pela buzina do caminhão em Rio Grande

A reação de alegria de um menino de 14 anos, com paralisia cerebral, ao ouvir a buzina do caminhão do pai, viralizou nas redes sociais. A família é de Rio Grande, no sul do Estado.

O vídeo, gravado pela mãe, Cristiane Oliveira, registra o momento em que Pedro reconhece a chegada do pai, Paulo Roberto de Moraes, que é caminhoneiro e passa dias fora de casa. Cristiane conta que a buzina é um ritual que ameniza a saudade.

— Como ele passa três, quatro dias fora trabalhando, sempre avisa em ligação que quando voltar vai trazer alguma coisa para o Pedrinho. E é assim que meu esposo chega, dando sinal com a buzina. Cria uma alegria imensa! — relata.

A família se surpreendeu com a repercussão do conteúdo.

— Eu nunca imaginei que esses vídeos iriam tocar tantas famílias que passam pelo que a gente passa e nos têm como exemplo. Para mim foi muito gratificante — completa Cristiane.

Pedro, hoje com 14 anos, foi diagnosticado com paralisia cerebral ainda na barriga da mãe. Reprodução / Instagram

Pedro, hoje com 14 anos, foi diagnosticado com paralisia cerebral ainda na barriga da mãe. Aos seis meses de gestação, Cristiane precisou passar por uma cesariana de emergência.

— Pedro veio de uma gestação gemelar, mas nem tudo saiu como o esperado e o irmãozinho não sobreviveu — relembra.

Desde então, o menino recebe tratamento e realiza diversas terapias.

— Ele depende 100% da nossa ajuda. Mas é muito ativo, participa de tudo do jeitinho dele. A gente sempre busca incluir ele nas atividades do dia a dia —explica a mãe.

Cristiane afirma que o amor e a dedicação são os pilares que sustentam a família nos desafios diários.

— Assim como tem dias bons, também tem os difíceis. Mas guardamos e compartilhamos sempre os bons, pois os difíceis são passageiros — finaliza.





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