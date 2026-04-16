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Marinha inicia projeto com esportes e reforço escolar para estudantes de Rio Grande

Durante o ano letivo, 30 alunos da escola  Maria da Graça Reyes participarão de atividades esportivas e reforço escolar no contraturno

Laura Cosme

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