Marinha inicia projeto com esportes e reforço escolar para estudantes de Rio Grande

Neste ano, 30 estudantes, entre oito e 12 anos, da escola municipal Maria da Graça Reyes, localizada no bairro Barra, serão atendidos pelo programa. Laura Cosme / Grupo RBS

A Marinha do Brasil iniciou, na tarde desta quinta-feira (16), em Rio Grande, mais uma edição do Programa Forças no Esporte (Profesp). Neste ano, 30 estudantes, entre oito e 12 anos, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria da Graça Reyes, localizada no Bairro Barra, serão atendidos pelo programa.

O projeto oferece atividades esportivas, reforço escolar e ações voltadas ao desenvolvimento social de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A cerimônia ocorreu no 5º Batalhão de Operações Litorâneas de Fuzileiros Navais, responsável pela execução local do programa.

Segundo o comandante da unidade, capitão de fragata fuzileiro naval Vilmar Barragan Junior, o atendimento seguirá até o fim do ano letivo.

— O projeto iniciou hoje e a tendência dele é ser até o final das aulas, ou seja, início de dezembro, final de novembro. São atendidas 30 crianças da escola Maria da Graça Reyes no contraturno, nas terças e quintas-feiras — explica.

As atividades serão realizadas no quartel, no clube da corporação e em outros espaços parceiros. Entre as modalidades oferecidas estão futebol, basquete, natação e tênis, além de reforço em português e matemática.

— Em período de provas, o pessoal também dá aulas, principalmente dessas disciplinas — complementa o comandante.

Para a diretora da escola, Liciane Gautério, o projeto oferece oportunidades que a instituição não consegue disponibilizar sozinha e amplia a proteção das crianças quando não estão na sala de aula.

— Como a escola não tem oportunidade de ofertar atividades no contraturno devido à limitação de espaço, a Marinha faz essa compensação. Além do ganho pedagógico e esportivo, essas crianças têm maior segurança no horário em que estão vulneráveis na comunidade. Também existem ganhos socioculturais — afirma.

Essa é a terceira participação consecutiva da escola no programa, e os reflexos já podem ser percebidos no comportamento dos alunos.

— Os ganhos são visíveis. Algumas crianças estavam propensas à drogadição e o projeto mudou a vida delas. Hoje já são monitores, crianças ativas dentro da escola, que ajudam outros alunos — relata a diretora.

Atualmente, a escola atende 394 alunos do Bairro Barra, com idades entre 4 e 12 anos, desde a educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental. No Profesp, participam estudantes do 3º ao 5º ano.

Expectativa das famílias

Anete e a filha Lívia durante a cerimônia. Laura Cosme / Grupo RBS

Entre os familiares presentes na cerimônia estava Anete Malta, mãe de Lívia, de 10 anos, contemplada no projeto. Segundo Anete, a filha aguardava a oportunidade há dois anos:

— É muita alegria. Faz dois anos que a gente batalhava pelo ingresso dela nesse projeto e este ano conseguimos. As crianças se desenvolvem bastante e todos esperam com alegria — comenta.

Já para Bernardo, o espaço representa uma oportunidade de realizar as atividades que gosta e fazer novos amigos. Laura Cosme / Grupo RBS

Pai de Bernardo, um dos alunos participantes, Fabrício Piscine Solano comenta que espera que o projeto contribua para o desenvolvimento da disciplina.

— É muito importante para que eles tenham crescimento, noção de disciplina e coletividade. Isso ajuda muito no desenvolvimento deles — afirma.

Já para Bernardo, o espaço representa uma oportunidade de realizar as atividades que gosta e fazer novos amigos:

— Estou achando muito legal, já fiz amigos. Estou ansioso para jogar futebol — declara.