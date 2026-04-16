Marinha inicia projeto com esportes e reforço escolar para estudantes de Rio Grande

A Marinha do Brasil iniciou, na tarde desta quinta-feira (16), em Rio Grande, mais uma edição do Programa Forças no Esporte (Profesp). Neste ano, 30 estudantes, entre oito e 12 anos, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria da Graça Reyes, localizada no Bairro Barra, serão atendidos pelo programa.
O projeto oferece atividades esportivas, reforço escolar e ações voltadas ao desenvolvimento social de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A cerimônia ocorreu no 5º Batalhão de Operações Litorâneas de Fuzileiros Navais, responsável pela execução local do programa.
Segundo o comandante da unidade, capitão de fragata fuzileiro naval Vilmar Barragan Junior, o atendimento seguirá até o fim do ano letivo.
— O projeto iniciou hoje e a tendência dele é ser até o final das aulas, ou seja, início de dezembro, final de novembro. São atendidas 30 crianças da escola Maria da Graça Reyes no contraturno, nas terças e quintas-feiras — explica.
As atividades serão realizadas no quartel, no clube da corporação e em outros espaços parceiros. Entre as modalidades oferecidas estão futebol, basquete, natação e tênis, além de reforço em português e matemática.
— Em período de provas, o pessoal também dá aulas, principalmente dessas disciplinas — complementa o comandante.
Para a diretora da escola, Liciane Gautério, o projeto oferece oportunidades que a instituição não consegue disponibilizar sozinha e amplia a proteção das crianças quando não estão na sala de aula.
— Como a escola não tem oportunidade de ofertar atividades no contraturno devido à limitação de espaço, a Marinha faz essa compensação. Além do ganho pedagógico e esportivo, essas crianças têm maior segurança no horário em que estão vulneráveis na comunidade. Também existem ganhos socioculturais — afirma.
Essa é a terceira participação consecutiva da escola no programa, e os reflexos já podem ser percebidos no comportamento dos alunos.
— Os ganhos são visíveis. Algumas crianças estavam propensas à drogadição e o projeto mudou a vida delas. Hoje já são monitores, crianças ativas dentro da escola, que ajudam outros alunos — relata a diretora.
Atualmente, a escola atende 394 alunos do Bairro Barra, com idades entre 4 e 12 anos, desde a educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental. No Profesp, participam estudantes do 3º ao 5º ano.
Expectativa das famílias
Entre os familiares presentes na cerimônia estava Anete Malta, mãe de Lívia, de 10 anos, contemplada no projeto. Segundo Anete, a filha aguardava a oportunidade há dois anos:
— É muita alegria. Faz dois anos que a gente batalhava pelo ingresso dela nesse projeto e este ano conseguimos. As crianças se desenvolvem bastante e todos esperam com alegria — comenta.
Pai de Bernardo, um dos alunos participantes, Fabrício Piscine Solano comenta que espera que o projeto contribua para o desenvolvimento da disciplina.
— É muito importante para que eles tenham crescimento, noção de disciplina e coletividade. Isso ajuda muito no desenvolvimento deles — afirma.
Já para Bernardo, o espaço representa uma oportunidade de realizar as atividades que gosta e fazer novos amigos:
— Estou achando muito legal, já fiz amigos. Estou ansioso para jogar futebol — declara.
Criado pelo Ministério da Defesa, o Profesp busca aproximar as Forças Armadas da comunidade, incentivar a permanência escolar e oferecer atividades educativas no contraturno.