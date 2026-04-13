Mais de 40 animais são atendidos no primeiro dia do Castramóvel no Areal Fundos, em Pelotas

Serviço conta com uma equipe formada por três médicos veterinários e dois auxiliares. Janine Tomberg / Prefeitura de Pelotas

O Castramóvel realizou 43 castrações no primeiro dia de atendimento no Bairro Areal Fundos, em Pelotas, nesta segunda‑feira (13). A ação segue até quinta‑feira (16), no CTG Negrinho do Pastoreio, com início às 8h30.

Dos procedimentos realizados no primeiro dia, foram castradas 10 cadelas, 6 cães machos, 17 gatas e 10 gatos. A expectativa da equipe é manter uma média diária de cerca de 40 atendimentos ao longo da semana.

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O serviço conta com uma equipe formada por três médicos veterinários e dois auxiliares veterinários, responsáveis pelas cirurgias, avaliação clínica e acompanhamento dos animais no pós‑operatório.

Os atendimentos ocorrem mediante agendamento prévio, realizado durante o período de inscrições, aberto cerca de uma semana antes das cirurgias. Além do procedimento cirúrgico, os animais também passam por avaliação de saúde e recebem microchipagem, que permite a identificação.

Próxima edição está prevista para maio, no Bairro Dunas. Volmer Perez / Prefeitura de Pelotas

Após a etapa no Areal Fundos, o cronograma do serviço prevê novas ações no município. As próximas edições estão previstas para maio, no Bairro Dunas, e para junho, no Passo do Salso, no Fragata.

O Castramóvel é um serviço itinerante voltado ao controle populacional de cães e gatos, com atendimento destinado a moradores previamente cadastrados do bairro contemplado. Para participar, é necessário comprovar residência na região e vínculo com o Cadastro Único (CadÚnico).



