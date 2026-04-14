Liminar obriga CEEE Equatorial a apresentar plano para retirar fios soltos dos postes em Pelotas

Medida ocorre no âmbito de uma ação civil pública ajuizada pelo promotor de Justiça Adriano Zibetti. Douglas Dutra / Agencia RBS

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) obteve uma liminar judicial que determina que a CEEE-D apresente um plano de trabalho para a remoção de fios e cabos irregulares no perímetro urbano de Pelotas. A decisão foi concedida na segunda-feira (13) e divulgada pelo órgão nesta terça-feira (14).

A medida ocorre no âmbito de uma ação civil pública ajuizada pelo promotor de Justiça Adriano Zibetti, titular da 2ª Promotoria de Justiça Especializada da Comarca de Pelotas, diante da recorrente presença de fiação solta, rompida ou instalada irregularmente em postes, situação que representa risco à segurança da população.

Na liminar, o Judiciário determina que a concessionária apresente, no prazo máximo de 60 dias, um plano detalhado para a remoção de cabos, fios e equipamentos auxiliares em situação irregular ou potencialmente perigosa. A decisão destaca que a CEEE-D é a detentora da infraestrutura e tem responsabilidade direta pela gestão e fiscalização da rede, mesmo nos casos em que os cabos pertençam a empresas de telecomunicações.

O plano deverá prever ainda a divisão do território urbano de Pelotas em áreas de atuação, classificadas conforme o volume de fiação acumulada ou o grau de risco à população. Conforme a decisão, as ações devem começar pelas localidades mais críticas e avançar até a cobertura integral do perímetro urbano.

Ação aprofunda disputa iniciada no início do mês

A liminar concedida nesta semana decorre de uma ação civil pública apresentada pelo MP-RS no início de abril, que cobra medidas estruturais para enfrentar o problema dos fios soltos em postes de Pelotas. A ação tem como alvos a CEEE Equatorial e a prefeitura de Pelotas.

Entre os pedidos formulados pelo Ministério Público estão a apresentação de um plano de remoção em até 60 dias, com cronograma detalhado, e a regularização de toda a rede aérea no município no prazo máximo de um ano. O MP também solicita a retirada imediata de cabos soltos ou rompidos, sem necessidade de aviso prévio às operadoras de telecomunicações.

A ação prevê ainda a remoção de fiações clandestinas, a notificação das empresas responsáveis por estruturas inoperantes ou em excesso e, na ausência de resposta, a autorização para que a própria concessionária realize o serviço. O MP também pede a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais coletivos, além da aplicação de multa diária de R$ 1 mil em caso de descumprimento das determinações.

No processo, o Ministério Público atribui à prefeitura de Pelotas a obrigação de fiscalizar e acompanhar as intervenções, prestando apoio às ações e reforçando o controle sobre a regularidade da fiação nos postes do município.

O que diz a CEEE Equatorial

Em manifestação anterior, a CEEE Equatorial informou que já se posicionou no processo e aguarda decisão judicial definitiva. A concessionária afirmou que a fiação de telefonia e telecomunicações é de responsabilidade das respectivas empresas, uma vez que a distribuidora apenas cede o uso compartilhado dos postes, conforme exigência regulatória.

A empresa também informou que está em fase de implantação da plataforma digital GEOs, que terá uso obrigatório pelas operadoras de telecomunicações, com o objetivo de controlar projetos, identificar irregularidades, acompanhar contratos e gerenciar o uso da infraestrutura em tempo real.



