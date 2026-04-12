Lama volta a aparecer na Praia do Cassino após ressaca na costa do Rio Grande do Sul

Área afetada foi demarcada, medida adotada para impedir a circulação de veículos e evitar que pessoas se aventurem pelo trecho instável. Margarete Andrade / Arquivo pessoal

Moradores da Praia do Cassino, em Rio Grande, voltaram a registrar a presença de lama na faixa de areia nos últimos dias. O material apareceu em um trecho localizado entre as guaritas 12 e 16, após a ressaca provocada por ventos intensos que atingiram o litoral gaúcho ao longo da semana passada.

O reaparecimento da lama ocorre cerca de quatro meses após um episódio mais severo, em dezembro de 2025, quando aproximadamente quatro quilômetros da orla chegaram a ser interditados devido ao acúmulo de sedimentos, que deixou o solo instável e escorregadio, oferecendo risco à circulação de pedestres e veículos.

Leia Mais Lama avança na orla do Cassino e interdita quatro quilômetros da praia

Desta vez, segundo a administração local, o cenário é diferente. Não houve interdição formal da praia, e a quantidade de material observada é considerada reduzida.

Expurgo foi pontual, diz secretário

O secretário do Cassino, Miguel Satt, afirmou, neste domingo (12), que o episódio atual se caracteriza por um pequeno expurgo de lama, com intensidade significativamente menor do que a registrada em ocorrências anteriores.

De acordo com Satt, o material identificado é classificado tecnicamente como lama fina, e não barro, que costuma apresentar maior compactação e formação de torrões.

Expectativa é de que a dinâmica natural da maré contribua para a normalização do cenário nos próximos dias. Margarete Andrade / Arquivo pessoal

— O que nós tivemos foi um expurgo pontual, com lama fina, em pouca quantidade. Felizmente, é pouca coisa — explicou o secretário.

Segundo ele, a área afetada foi demarcada, medida adotada para impedir a circulação de veículos e evitar que pessoas se aventurem pelo trecho instável, especialmente em um período de baixa temporada, quando a variação do nível do mar ocorre de forma mais constante ao longo do dia.

A expectativa, conforme Satt, é de que a dinâmica natural da maré contribua para a normalização do cenário nos próximos dias.

— Estamos contando que, com a ação da própria natureza, principalmente com a subida da maré, ocorra a reconstituição do trecho onde apareceu a lama — afirmou.

Fenômeno já havia sido observado em 2025

Em dezembro do ano passado, a lama avançou de forma mais expressiva sobre a orla do Cassino, atingindo inicialmente um trecho de dois quilômetros, entre a Rua Rio de Janeiro e o canal de drenagem Farroupilha, e depois se estendendo até as proximidades da estátua de Iemanjá, no sentido Querência.

Na ocasião, a Secretaria do Cassino orientou moradores e turistas a evitarem o local, devido à incerteza sobre a profundidade do sedimento e ao risco de acidentes. Pequenos morros de areia chegaram a ser utilizados para isolar a área mais afetada.

Especialistas ouvidos à época explicaram que o avanço da lama está ligado à dinâmica natural da região costeira, influenciada tanto pela Lagoa dos Patos quanto pelo fluxo do Rio da Prata, no Uruguai.

Segundo pesquisadores do Instituto de Oceanografia da Furg, a interação entre correntes marítimas, sedimentos acumulados ao longo do tempo e eventos climáticos extremos favorece a formação de bancos de lama, que podem ser remobilizados durante ressacas e ciclones.

Efeitos do ciclone também atingiram o Laranjal

A ressaca recente faz parte de um conjunto de fenômenos associados à passagem de um ciclone extratropical pelo Estado. Na semana passada, os efeitos do sistema também chamaram a atenção em áreas próximas ao Cassino, como o Laranjal, em Pelotas.

Na terça-feira (8), moradores observaram o recuo do nível da água da Lagoa dos Patos, com avanço de cerca de 200 metros da faixa de areia na região do Trapiche. Segundo o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da UFPel (CPPMet), o fenômeno foi causado por ventos persistentes de oeste, que empurraram a água da lagoa em direção ao oceano.





Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.



