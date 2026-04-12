Geral

Litoral Sul
Notícia

Lama volta a aparecer na Praia do Cassino após ressaca na costa do Rio Grande do Sul

Material foi identificado entre as guaritas 12 e 16 e tem baixa intensidade; episódio ocorre meses após interdição de trecho da orla registrada em dezembro

GZH Zona Sul

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS