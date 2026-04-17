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Justiça garante pagamento de seguro-defeso atrasado para mais de 400 pescadores da Lagoa dos Patos

Até o momento, 809 processos judiciais foram ajuizados contra o INSS

Gabriel Veríssimo

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