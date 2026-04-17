Justiça garante pagamento de seguro-defeso atrasado para mais de 400 pescadores da Lagoa dos Patos

Sete profissionais já receberam os valores e 278 devem acessar os recursos no início de maio. André Ávila / Agencia RBS

A Justiça Federal já garantiu o pagamento de parcelas atrasadas do Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal (SDPA), conhecido como seguro-defeso, a 419 pescadores que atuam no estuário da Lagoa dos Patos. Do total, sete profissionais já receberam os valores, enquanto 278 têm pagamento previsto para o início de maio. Os demais aguardam definição de prazo.

O seguro-defeso é destinado a pescadores artesanais e corresponde a um salário mínimo, pago pelo governo federal em quatro parcelas, normalmente entre julho e setembro. Nesse período, a pesca é proibida na Lagoa dos Patos para proteger a reprodução das espécies.

Diante dos atrasos nos repasses, em dezembro de 2025, o Programa Permanente de Extensão Cidadania, Direitos e Justiça (Cidijus), vinculado à Universidade Federal do Rio Grande (Furg), passou a auxiliar pescadores na abertura de ações judiciais contra a União.

Até o momento, 1.047 pedidos foram encaminhados ao programa para ingresso das ações, dos quais 809 já foram ajuizados, ou seja, estão em tramitação na Justiça. Os processos são direcionados contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), órgão responsável pelo pagamento do benefício até 2025.

Responsabilidade reconhecida pela Justiça

Sobre os atrasos, o INSS alegava que a gestão do seguro-defeso havia sido transferida ao Ministério do Trabalho e Emprego, após a Medida Provisória nº 1.323/2025. No entanto, uma decisão da 3ª Vara Federal de Rio Grande, publicada em 4 de dezembro, reconheceu que o instituto segue responsável pelos pedidos referentes a períodos até 31 de outubro de 2025.

Segundo o coordenador do Cidijus, José Ricardo Costa, o fato de o INSS não recorrer das decisões favoráveis tem contribuído para acelerar os pagamentos.

— O INSS não recorreu das sentenças procedentes. Isso foi muito bom e está agilizando os pagamentos. Os processos têm um curso normal e demorado, mas uma boa parte já recebe agora. Não houve acordo, o que houve é a ausência de recurso do INSS, o que vai agilizar o recebimento judicial — afirma Costa.

Alcance das ações

As ações judiciais têm como foco exclusivo o recebimento das parcelas atrasadas, sem pedido de indenização por danos morais ou patrimoniais. O atendimento do programa contempla pescadores de todo o estuário da Lagoa dos Patos, incluindo as colônias Z-3, em Pelotas; Z-1, em Rio Grande; Z-2, em São José do Norte; e Z-8, em São Lourenço do Sul.

A expectativa é que novos pagamentos sejam liberados conforme o andamento dos processos e a conclusão das etapas administrativas determinadas pela Justiça.



