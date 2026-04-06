Incêndio atinge três casas em Rio Grande; veja vídeo

Um incêndio atingiu três casas no Parque Residencial Salgado Filho, em Rio Grande, na manhã desta segunda-feira (6). A ocorrência mobilizou duas guarnições do Corpo de Bombeiros, além de efetivo administrativo. Ninguém ficou ferido.

A residência localizada no meio foi completamente destruída pelas chamas. Segundo os bombeiros, o imóvel estava abandonado e as chamas iniciaram pelo segundo andar.

Já as casas vizinhas tiveram danos considerados leves, principalmente em partes das paredes e do telhado. As equipes levaram em torno de 1h40 para controlarem as chamas.

— A do meio foi toda, só ficaram as paredes. As duas do lado tiveram danos mínimos, a gente conseguiu chegar a tempo e conter o fogo. Nas outras casas foi mais parede e um pouco do telhado, mas pouquíssimo. Conseguimos controlar antes que tomasse proporções maiores — afirmou o sargento Casero, responsável pela ocorrência.

Casa onde as chamas iniciaram foi a mais atingida e ficou destruída. Laura Cosme / Agencia RBS

No momento, as equipes atuam na fase de rescaldo, com foco na eliminação de pequenos focos remanescentes e na prevenção de novos incêndios.