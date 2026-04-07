Incêndio atinge dois hectares de vegetação em São José do Norte

Um incêndio atingiu cerca de dois hectares de vegetação às margens da Estrada da Praia, em frente ao Estaleiro EBR, em São José do Norte, na noite de segunda-feira (6). Ninguém ficou ferido.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por populares por volta das 20h. Quando a guarnição chegou ao local, as chamas já haviam se espalhado. O trabalho de combate ao fogo durou mais de três horas e foi concluído por volta das 23h30min.
A suspeita é de que o incêndio tenha começado após um curto-circuito na rede de média tensão da CEEE Equatorial, com faíscas atingindo a vegetação seca. O vento forte contribuiu para a rápida propagação do fogo.
A ocorrência contou com o apoio de voluntários, que auxiliaram no controle das chamas e evitaram que o incêndio se espalhasse ainda mais.
