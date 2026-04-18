Incêndio atinge antiga estação férrea de Cerrito, no sul do Estado

Estrutura do telhado foi a mais afetada pelas chamas. Divulgação / Corpo de Bombeiros

Um incêndio atingiu a antiga Estação Férrea de Cerrito, no sul Estado, na madrugada deste sábado (18). Ao menos metade da estrutura do telhado desabou com as chamas.

O incêndio no prédio, que fica na Rua Miguel Irigon, começou por volta das 4h e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros nas primeiras horas da manhã. As causas do incêndio ainda não foram identificadas. Ninguém ficou ferido.

A estação férrea é um dos principais patrimônios históricos do município. Construída em 1884, quando ainda fazia parte de Pedro Osório, a estação era uma das principais da linha férrea que ligava Pelotas e Rio Grande a Bagé, na região da Campanha.