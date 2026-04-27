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"Não foi um impacto significativo", garante presidente da Portos RS sobre fogo em guindaste

Após incidente no cais, Cristiano Klinger detalha que logística operou sem grandes transtornos; perícia técnica ocorre nesta segunda-feira

Joanna Manhago

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