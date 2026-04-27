"Não foi um impacto significativo", garante presidente da Portos RS sobre fogo em guindaste

Incêndio ocorreu na manhã de sexta-feira (24), durante descarga de fertilizantes de um navio. Divulgação / Corpo de Bombeiros

Três dias após o incêndio que atingiu um guindaste no cais do Porto de Rio Grande, a estatal Portos RS afirma que os reflexos do incidente foram pontuais e não comprometem a logística do complexo. Segundo o presidente da autoridade portuária, Cristiano Klinger, a rotina operacional já foi restabelecida.

— Tivemos algum pequeno atraso, mas não foi um impacto significativo, nem causou transtornos maiores — afirmou Klinger.

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O fogo começou na manhã de sexta-feira (24), durante a descarga de fertilizantes do navio Longevity Diva. Após o controle das chamas pelo Corpo de Bombeiros e pela brigada do porto, as atividades foram retomadas gradualmente. No sábado (25), toda a movimentação no terminal já ocorria dentro da normalidade.

De acordo com Klinger, o restante do porto voltou a operar ainda na tarde de sexta-feira, e o navio que estava sendo atendido pelo equipamento avariado retomou a descarga no início daquela noite. A paralisação temporária provocou apenas ajustes na programação de embarcações, situação comparada pela estatal às interrupções rotineiras causadas por condições climáticas.

De acordo com Klinger, a rotina operacional já foi restabelecida. Joanna Manhago / Agência RBS

Avaliação técnica e perícia

O guindaste atingido pertence à empresa Serra Morena e permanece isolado no berço de atracação. Nesta segunda-feira (27), uma equipe técnica do fabricante do equipamento deve realizar uma vistoria detalhada para definir se há possibilidade de recuperação ou se a estrutura será removida para descarte.

Embora o equipamento esteja inoperante, o porto segue apto para receber navios, com adequações logísticas para garantir que a descarga de mercadorias não seja interrompida.

As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. A expectativa da Portos RS é que o cronograma de retirada do maquinário seja definido logo após a conclusão da perícia técnica.



