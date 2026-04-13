Geral

“Do Canteiro ao Prato”
Notícia

Horta urbana alia produção de alimentos, formação de jovens e combate à insegurança alimentar

Projeto desenvolvido na região portuária de Pelotas distribui hortaliças para comunidades vulneráveis e oferece curso gratuito para estudantes da rede pública

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