GHC abre seleção para Pronto Socorro de Pelotas com salários de até R$ 17,3 mil

As inscrições iniciaram nesta quarta-feira (16), e seguirão até às 20h do dia 27 de abril. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

O Grupo Hospitalar Conceição (GHC) abriu um processo seletivo para vagas de cadastro reserva no novo Hospital Regional de Pronto Socorro de Pelotas (HRPS). A previsão é de início das operações em julho.

As inscrições iniciaram nesta quarta-feira (16), e seguirão até às 20h do dia 27 de abril. Os interessados devem se candidatar através do site: www.avalia.org.br. As remunerações variam de R$ 2.507,40 a R$ 17.314,50, conforme o cargo.

Contratação temporária

Segundo o edital, as contratações serão temporárias por um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.

A seleção será feita por análise documental, com verificação dos requisitos específicos de cada função, exigências gerais para admissão e avaliação da experiência profissional. (Acesse o edital na íntegra).

A convocação dos aprovados ocorrerá conforme a necessidade do GHC, dentro do prazo de validade do processo seletivo.

Cargos disponíveis

Há cadastro reserva para funções de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

No nível fundamental, o cargo disponível é atendente de nutrição, com salário de R$ 2.507,40.

No nível médio, há vagas para auxiliar administrativo e auxiliar de farmácia, ambos com remuneração de R$ 3.787,20.

No nível técnico, as oportunidades incluem auxiliar de laboratório, programador, técnico de enfermagem em diferentes especialidades, técnico de nutrição, técnico de radiologia, técnico de tecnologia da informação e técnico em segurança do trabalho. Os salários variam entre R$ 3.768,00 e R$ 8.848,80.

No nível superior, os cargos incluem administrador, analistas, jornalista, arquiteto, assistente social, contador, enfermeiros em diferentes áreas, engenheiros, farmacêuticos, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional. As remunerações variam entre R$ 5.299,50 e R$ 17.314,50.

Taxa e isenção

As taxas de inscrição variam entre R$ 15 e R$ 38, conforme o cargo.

De acordo com o edital, terão direito à isenção total candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea.

O pedido deve ser feito nesta quarta-feira (16), também pelo site da banca organizadora.

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