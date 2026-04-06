Inicialmente, a Cuidoteca contará com 40 vagas, que foram preenchidas por meio de um edital divulgado no mês passado. Ronald Mendes / Agencia RBS

Estudantes e trabalhadores da Universidade Federal do Rio Grande (Furg) terão, a partir de quarta-feira (7), um espaço voltado ao cuidado e acolhimento de crianças de 3 a 12 anos, dependentes de estudantes, servidores e trabalhadores da instituição.

A iniciativa, denominada Cuidoteca, é coordenada pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura (Proexc) e pela Pró-reitoria de Assistência Estudantil (Prae), e oferecerá atendimento gratuito, seguro e acessível, incluindo crianças com deficiência.

Segundo Débora Amaral, pró-reitora de Extensão e Cultura, o espaço, que funcionada nas dependências Centro Integrado de Atendimento à Criança (Caic) realizou uma operação teste nesta segunda-feira (6).

— Hoje iniciamos as atividades com um período de adaptação e vamos realizar amanhã também. Na quarta, a partir das 18h, o atendimento será em período integral — explica.

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Inicialmente, a Cuidoteca contará com 40 vagas, que foram preenchidas por meio de um edital divulgado no mês passado. No momento, não há previsão de ampliação de vagas.

— Iremos ver como será esse começo e os horários demandados pelas famílias para ver a possibilidade de abrir um edital de vagas complementares — comenta Débora Amaral.

A Cuidoteca funcionará das 18h30min às 22h, com o objetivo de oferecer atividades de acolhimento e cuidado para filhos de estudantes, servidores e trabalhadores da universidade.

No espaço, as crianças receberão alimentação, reforço escolar e participarão de atividades de higiene e cuidado.

— A Cuidoteca atua no campo da educação não formal sem substituir a função pedagógica da escola. Nesse sentido, dialoga também com políticas de assistência estudantil e de permanência educacional — comenta Suzane Gonçalves, reitora da Furg.

As ações serão realizadas junto ao Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Caic/Furg), nas salas utilizadas para educação infantil no turno diurno.



