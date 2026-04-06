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Furg inaugura espaço para acolher filhos de alunos e servidores na quarta-feira

Espaço atenderá 40 crianças de 3 a 12 anos, com atividades de acolhimento e reforço escolar no período noturno

Laura Cosme

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