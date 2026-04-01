Feira do Peixe movimenta Pelotas com mais de 40 bancas; traíra e camarão lideram procura

Além do peixe fresco, congelado e seco, vendedores também oferecem produtos prontos para fritar, Jeferson Kickhöfel / RBS TV

Com mais de 40 bancas espalhadas por diferentes bairros, a Feira Municipal do Peixe já movimenta as vendas da Semana Santa em Pelotas. Entre os produtos mais procurados pelos consumidores estão o filé de traíra e o camarão.

Na banca da pescadora Liane Mello, que participa da feira há 15 anos, a preferência dos clientes se repete.

— Vende muito. Traíra frita, fritinha, a maioria — conta.

A mesma percepção é compartilhada por outros feirantes.

— Aqui é a mais procurada, a traíra e o camarão — afirma a pescadora Juliana Miranda.

Segundo os feirantes, os valores já sofreram leve aumento. Stéfane Costa / RBS TV

O filé de traíra varia entre R$ 38 e R$ 45 o quilo, enquanto o camarão médio é vendido entre R$ 55 e R$ 60 o quilo.

Mesmo com a feira ainda no início, alguns consumidores já anteciparam as compras para evitar preços mais altos nos próximos dias.

— Não, já estou adiantando, porque mais cedo vai ficar mais em conta, né? Depois vai aumentar um monte — diz o pedreiro Cláudio Matoso, que levou filé de traíra para casa.

Segundo os feirantes, os valores já sofreram leve aumento nas últimas semanas, mas devem se manter estáveis até o fim da feira.

— Há duas semanas estava mais barato. Agora na Semana Santa já subiu um pouco, mas vai se manter esse valor até o final — explica Juliana.

Além do peixe fresco, congelado e seco, as bancas também oferecem produtos prontos para fritar, como bolinhos de peixe e risoles de camarão e siri, vendidos a partir de R$ 22.

Facilidade nos bairros

Uma das principais características da feira em Pelotas é a descentralização. Jeferson Kickhöfel / RBS TV

Uma das principais características da feira em Pelotas é a descentralização. As bancas estão distribuídas por diferentes regiões, facilitando o acesso da população.

Para quem mora longe do Centro ou de áreas tradicionais de venda, como a Colônia Z-3, a proximidade é um diferencial.

— A gente tem pouco tempo para se deslocar até o Centro ou até a Z3, então para nós aqui fica bem mais prático — afirma o assistente social Henrique Zanetti, morador do bairro Três Vendas.

A professora Angelita Moreira também destaca a comodidade.

— Eu como peixe regularmente. Costumo ir ao mercado, mas como moro aqui perto, aproveitei para comprar na feira — diz.

Estoque pode acabar

De acordo com a Emater, o cenário de produção se mantém estável em relação ao ano passado, sem grandes variações de preço.

Alerta é para a possibilidade de falta dos itens mais procurados. Jeferson Kickhöfel / RBS TV

— Não teve diferença significativa. Os pescadores estão conseguindo manter valores acessíveis para o consumidor comprar peixe fresco — afirma a extensionista Márcia Velozovski.

Apesar disso, o alerta é para a possibilidade de falta dos itens mais procurados, especialmente nos últimos dias da feira.

— É possível faltar, principalmente a traíra. A recomendação é não deixar para sexta-feira. Se puder, compre na quarta ou quinta — orienta Márcia.

Os próprios feirantes reforçam o aviso.

— Seria bom se adiantar, porque a gente trabalha com o estoque que já tem. Eu, por exemplo, não consigo mais traíra neste momento — diz Juliana.

Serviço

As bancas da Feira do Peixe estão distribuídas por diversos bairros de Pelotas, com atendimento das 8h às 18h. Na Sexta-feira Santa, as vendas ocorrem até o meio-dia.



