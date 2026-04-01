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Semana Santa
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Feira do Peixe movimenta Pelotas com mais de 40 bancas; traíra e camarão lideram procura

Consumidores antecipam compras para evitar alta nos preços e risco de falta dos produtos mais procurados

Stéfane Costa

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