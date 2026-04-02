Estação Páscoa terá desfiles temáticos neste fim de semana no Cassino

Mais de 150 participantes integram as apresentações, entre estudantes, integrantes de grupos artísticos e profissionais de diferentes áreas. Divulgação/CDL

A 5ª edição do Estação Páscoa será realizada na próxima sexta-feira (3) e no sábado (4), no Balneário Cassino, em Rio Grande. O evento terá dois desfiles temáticos na Avenida Rio Grande.

As atividades começam às 20h na sexta-feira e às 21h30 no sábado. Ao todo, mais de 150 participantes integram as apresentações, entre estudantes, integrantes de grupos artísticos e profissionais de diferentes áreas. A proposta envolve instituições de ensino e a comunidade local. A organização é da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

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Com o tema “A magia da Páscoa está no ar”, o desfile reúne coreografias, personagens e trilha sonora voltadas ao público infantil e familiar. Segundo a representante da CDL no Balneário Cassino, Hilda Prietsch, a edição deste ano terá novidades, como a inclusão de novas músicas e momentos de homenagem ao longo das apresentações.

— O mais importante é que as pessoas passaram a pedir pela realização do desfile. Ele já se tornou parte do calendário e da memória do Cassino, mesmo com apenas quatro edições realizadas — afirma.

Participam desta edição alunos das escolas Wanda Rocha, Santa Rita, Dolores Garcia e Vovó Zoquinha, além de grupos como a Ginástica Artística Wanda Rocha, o Grupo Artístico Wanda Rocha e a Turma da Alegria. Também integram a programação o grupo “Eu Danço Como Ela” e o Espaço Pulo.

De acordo com a organização, o aumento da procura por vagas, especialmente entre crianças, tem exigido articulação com as escolas, responsáveis por definir os participantes.

— Como não é possível ampliar muito o número de vagas de um ano para o outro, essa seleção é feita pelas escolas, conforme o interesse dos alunos — explica Hilda.

A expectativa é repetir a adesão dos últimos anos e manter a movimentação no balneário durante as noites de desfile.

— A cada edição, percebemos mais envolvimento da comunidade, tanto de quem participa quanto de quem acompanha. A proposta é justamente proporcionar momentos de integração e encantamento — reforça.



