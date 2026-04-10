Escolas de Rio Grande recebem acervo literário para reforçar incentivo à leitura

Instituições receberam 250 exemplares cada. Joanna Manhago/Grupo RBS

Duas escolas estaduais de Rio Grande receberam, nesta sexta-feira (10), novos acervos literários dentro de um projeto de incentivo à leitura que atende instituições públicas em diferentes regiões do país. A iniciativa faz parte do projeto Pró-Biblioteca III, do governo federal.

No município, foram beneficiadas a Escola Estadual de Ensino Fundamental Barão de Cerro Largo e a Escola Estadual de Ensino Fundamental Adelaide Alvim. A doação foi viabilizada pela empresa DoctorClin, responsável por indicar as instituições que receberam os livros e arcar com os custos de compras.

Na Barão de Cerro Largo, a reposição chega em um momento de reconstrução. A escola perdeu praticamente todo o acervo durante a enchente.

— A gente tinha cerca de dois mil livros e perdeu praticamente tudo, atualmente temos 300 livros. O que não molhou acabou estragando pela umidade — afirma a diretora Simone Zogbi.

Sem biblioteca física desde então, a escola passou a adotar alternativas para manter o acesso dos alunos à leitura.

— A gente organiza uma biblioteca itinerante para que eles não fiquem sem acesso. Esses livros novos ajudam a ampliar o acervo e incentivam ainda mais — diz.

A instituição atende estudantes do ensino fundamental ao médio em tempo integral e mantém projetos de incentivo à leitura, como clubes organizados pelos próprios alunos e atividades que aproximam os estudantes de livros e autores.

O projeto

Acervo conta com livros infantis, infantojuvenis e literatura nacional e internacional. Joanna Manhago/Grupo RBS

Os acervos fazem parte do projeto Pró-Biblioteca que prevê a distribuição de livros para escolas e bibliotecas públicas. Nesta etapa, foram entregues 15 conjuntos com 250 obras de mais de 30 gêneros, incluindo títulos infantis, infantojuvenis e da literatura nacional e internacional.