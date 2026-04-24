Escola de inglês de Pelotas tem melhor desempenho do mundo em certificação de Cambridge

Escola de Regina Santos alcançou resultado acima da média global em certificações internacionais. Divulgação / Regina Santos

Uma escola de idiomas de Pelotas alcançou um resultado de destaque em certificações internacionais de inglês. Em 2025, alunos da instituição fundada pela professora Regina Santos obtiveram desempenho superior às médias do Brasil e do mundo nos exames da Universidade de Cambridge, uma das principais referências globais na avaliação da língua inglesa.

O resultado foi registrado em três níveis de certificação, do intermediário ao avançado. As provas são aplicadas por um centro autorizado da própria universidade britânica, responsável por conceder títulos reconhecidos internacionalmente.

— É uma certificação reconhecida no mundo inteiro. Nossos alunos tiveram notas acima da média brasileira e global, o que nos deixou muito satisfeitos — afirma Regina.

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Caminho até a certificação

A relação da escola com Cambridge começou em 2011, quando a instituição conseguiu trazer para Pelotas um centro autorizado para aplicação dos exames. Até então, as provas eram realizadas apenas em Porto Alegre e em outras regiões do país.

— Foi uma caminhada longa, com idas à Inglaterra para consolidar essa parceria. Hoje, conseguimos aplicar os exames aqui todos os anos, em dezembro — relata a professora.

Segundo ela, a certificação internacional se diferencia de cursos tradicionais de inglês por estar vinculada diretamente a universidades estrangeiras, e não ao reconhecimento do Ministério da Educação (MEC).

Regina Santos durante viagem à Inglaterra para consolidar parceria com a Universidade de Cambridge. Flávio Mansur / Arquivo pessoal

Metodologia e preparação

Fundada em 1994, a escola trabalha com turmas reduzidas, de até oito alunos, e adota uma abordagem comunicativa, com foco na autonomia do estudante no uso do idioma.

— O ensino não pode ser centrado no professor. Ele precisa ser centrado no aluno, que deve aprender a se comunicar — explica Regina.

O material didático segue o formato das provas de Cambridge, com atividades voltadas às habilidades exigidas nos exames, como leitura, escrita, compreensão auditiva e conversação. A preparação inclui ainda conteúdos extras específicos para cada nível.

Reconhecimento e impacto

O desempenho dos alunos chamou a atenção da própria organização responsável pelas certificações. Um representante de Cambridge chegou a gravar um vídeo parabenizando a escola pelo resultado.

Com mais de 30 anos de atuação na sua própria escola, Regina que foi uma das fundadoras do curso de letras da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), afirma que o reconhecimento é fruto de um trabalho coletivo.

— Eu me sinto muito feliz, mas com humildade. É um trabalho em conjunto com os professores e com os alunos, que se dedicam muito — diz.

A escola realiza nesta sexta-feira (24) um evento de entrega dos certificados para cerca de 260 pessoas, entre estudantes e familiares, celebrando os resultados alcançados.

— Ver uma criança feliz com o resultado, um adolescente realizado ou um adulto conseguindo se comunicar em outro idioma é o que dá sentido a tudo isso — completa a professora.



