Empresária de Pelotas vira embaixadora global de plataforma de inteligência artificial

"A ideia é transformar a tecnologia em algo mais acessível e contribuir para o letramento digital", afirmou. Divulgação

A fundadora da empresa gaúcha Euvatar, Flávia Peres, foi escolhida como embaixadora global no Brasil da plataforma de inteligência artificial HeyGen, uma das principais do mundo na geração de vídeos realistas com uso de IA.

A escolha ocorreu após avaliação conduzida pela própria plataforma, que analisou projetos desenvolvidos pela empresa e o uso da tecnologia em diferentes aplicações. O convite foi formalizado em março deste ano.

— A gente já atua nesse mercado há algum tempo e tem cases relevantes, inclusive com empresas globais. Isso acabou chamando a atenção da plataforma — explicou Flávia.

A Euvatar desenvolve soluções próprias baseadas em inteligência artificial, com tecnologia criada e registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Antes da popularização da inteligência artificial generativa, a empresa já atuava na criação de experiências interativas, combinando computação gráfica, inteligência artificial, avatarização e ambientes imersivos.

Reconhecimento internacional a partir do sul do Estado

Para a empresária, o reconhecimento representa a superação de barreiras geográficas e a inserção em um ecossistema global de tecnologia.

— A gente mora no sul do Rio Grande do Sul e empreender daqui tem desafios. Conseguir romper uma barreira internacional é muito relevante e mostra que o trabalho está chegando em lugares que a gente não imaginava — afirmou.

Segundo ela, a atuação como embaixadora também amplia o acesso a novas tecnologias e fortalece o desenvolvimento de soluções locais.

— A gente passa a integrar um ecossistema global de tecnologia, com possibilidade de criar aplicações mais práticas e evoluir a nossa própria tecnologia — destacou.

Integração entre tecnologias e novos projetos

A parceria entre a Euvatar e a HeyGen deve resultar em novos projetos que combinam diferentes camadas de inteligência artificial, como geração de vídeo e interação em tempo real.

— A HeyGen tem uma forte capacidade de geração de vídeo e representação visual. A Euvatar atua na interação em tempo real. O que começa a acontecer agora é a conexão dessas duas frentes em experiências concretas — explicou.

Entre os próximos passos, está o lançamento de uma formação voltada à capacitação em tecnologia, em parceria com uma instituição de ensino superior.

— A ideia é transformar a tecnologia em algo mais acessível e contribuir para o letramento digital — afirmou.

Projetos com marcas e instituições

Na área cultural, a empresa criou experiências interativas com personagens históricos, como uma versão digital de Machado de Assis, desenvolvida para a Academia Brasileira de Letras. Divulgação / Arquivo pessoal

Ao longo da trajetória, a Euvatar desenvolveu projetos com empresas e instituições nacionais e internacionais. Entre eles, está a criação de uma inteligência artificial com rosto, corpo e voz aplicada à medicina, em parceria com a AstraZeneca.

Na área cultural, a empresa criou experiências interativas com personagens históricos, como uma versão digital de Machado de Assis, desenvolvida para a Academia Brasileira de Letras, além da recriação do Barão de Mauá em projeto com a Associação Comercial do Rio de Janeiro.

Outro destaque recente foi a apresentação de uma inteligência artificial em formato holográfico no Auditório Araújo Viana, em Porto Alegre, para um público de cerca de três mil pessoas.

Empresa nasceu em Pelotas e atua com experiências imersivas

Criada em Pelotas, a Euvatar surgiu entre 2021 e 2022 como um laboratório de experiências imersivas e foi estruturada como empresa em 2023. A atuação está concentrada no desenvolvimento de soluções que combinam comunicação e tecnologia, como avatares digitais, inteligência artificial e ambientes interativos.

A HeyGen foi fundada por profissionais com passagem por grandes empresas de tecnologia e tem sede em Los Angeles, nos Estados Unidos. A plataforma é utilizada por empresas e criadores para produção de vídeos com inteligência artificial, incluindo recursos como clonagem de voz, tradução automática e criação de avatares digitais.



