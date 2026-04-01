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Empresária de Pelotas vira embaixadora global de plataforma de inteligência artificial

Fundadora da Euvatar, pelotense Flávia Peres passa a representar no Brasil a HeyGen, referência mundial em geração de vídeos com IA

Frederico Feijó

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