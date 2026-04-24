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Indústria de laticínios
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Empresa conclui pagamento de R$ 49 milhões por planta da Cosulati em Capão do Leão

OZ Earth venceu leilão; recursos serão destinados para pagamento de dívidas trabalhistas

Douglas Dutra

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