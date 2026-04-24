Empresa conclui pagamento de R$ 49 milhões por planta da Cosulati em Capão do Leão

Estrutura da cooperativa está desativada há mais de quatro anos. Igor Islabão / Grupo RBS

A Justiça do Trabalho confirmou que a empresa OZ Earth Participações depositou, na quinta-feira (23), os R$ 49 milhões pelo arremate da planta industrial da antiga Cooperativa Sul Rio Grandense de Laticínios (Cosulati) em Capão do Leão, no sul do Estado.

Segundo o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), o pagamento foi feito dentro do prazo e os valores serão destinados ao pagamento de mais de 300 ações trabalhistas. O passivo supera os R$ 40 milhões e o pagamento aos credores depende do julgamento de recursos e da confirmação da validade do leilão.

Em fevereiro, a OZ Earth anunciou que irá reformar e modernizar a planta industrial para a reativação da estrutura. Os investimentos devem chegar a R$ 120 milhões, sendo R$ 30 milhões exclusivamente para reformas e melhorias.

A previsão é que os primeiros testes operacionais ocorram em dezembro de 2026, etapa considerada decisiva para a retomada das atividades do complexo, desativado desde abril de 2022. O prédio foi arrematado em 2024 por R$ 49,1 milhões, em lance único. A estrutura possui 17,5 mil metros quadrados de área construída.



