Elisa Gioielli é eleita presidente da Associação Comercial de Pelotas

Chapa única foi eleita por aclamação para o biênio 2026/2028. Divulgação

A Associação Comercial de Pelotas (ACP) elegeu, por aclamação, Elisa Gioielli como nova presidente da entidade para o biênio 2026/2028. A definição ocorreu em assembleia realizada na noite de segunda-feira (31), com chapa única.

Elisa assume o cargo após duas gestões de Fabrício Cagol, que deixa a presidência e passa a ocupar a vice-presidência de Agronegócio.

A nova diretoria terá como vice-presidentes Thiago Klug (Comércio), Cristiane Salerno Schmitz (Indústria) e Carolina Gularte (Serviços).

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Trajetória na entidade e no mercado

Com oito anos de atuação na ACP, Elisa já ocupou diferentes funções dentro da entidade. Foi secretária, presidente do Conselho Superior entre 2018 e 2022, vice-presidente de Serviços (2022-2024) e de Agronegócio (2024-2026).

Formada em Ciências Contábeis, possui MBAs em auditoria e perícia contábil, perícia trabalhista e fiscal, gestão pública e desenvolvimento regional. Também tem formação em investimentos e private banking, além de certificações CPA-20 e ANCORD.

Ela atua no mercado financeiro desde 2016 e, atualmente, integra o BTG Pactual/Wiser como líder regional em Pelotas.

— Aceitei esse desafio porque sei que conto com todos. Não estamos sozinhos, somos um grupo — afirmou.

A nova gestão também amplia a presença feminina nos principais cargos da entidade. Além de Elisa na presidência da Diretoria Executiva, Mara Casa assume o comando do Conselho Superior.

Transição e continuidade

Ao deixar a presidência, Fabrício Cagol destacou o trabalho coletivo ao longo das duas gestões.

— Trabalhamos sempre com o lema de que juntos podemos mais e vamos mais longe — disse.







