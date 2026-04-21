Geral

Clima
Notícia

El Niño deve se consolidar no segundo semestre e elevar risco de chuva intensa no sul do Estado

Fenômeno terá probabilidade de até 93% entre outubro e dezembro, aumentando o risco de cheias e inundações, segundo Ciex da Furg

Gabriel Veríssimo

Enviar emailVer perfil

Joanna Manhago

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS