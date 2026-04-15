Doce típico europeu vira nova aposta de sobremesa em Pelotas

Trudel, assim chamado no Brasil, é preparado na hora, com massa assada, açúcar, canela e diferentes opções de recheio. Divulgação

Pelotas passa a contar, a partir desta quarta-feira (15), com um novo negócio voltado a sobremesas. A Canelle Truderia abre as portas no PSJ com a proposta de vender o trdelník, também conhecido como trudel, um doce típico da Europa preparado com a massa assada na hora e servido com diferentes recheios e coberturas.

Apresentada pelos sócios como a primeira truderia da cidade, a loja foi criada pela jornalista Larissa Martins e pelo empresário Eduardo Paiva, que já trabalhou com o produto em uma experiência anterior no litoral sul do Estado.

A abertura do negócio marca uma mudança de trajetória profissional para Larissa. Ex-jornalista da Ecovias Sul, concessionária que administrava rodovias no sul do Estado, ela passou a planejar novos caminhos após o encerramento do contrato da empresa.

— Com essa questão do fim do contrato da Ecovias Sul, a gente já estava se preparando para esse momento. Eu comecei a ter essa visão de empreender, de pensar no que faria depois — relata.

A partir desse cenário, a sócia decidiu investir em um negócio próprio e retomou o projeto do trudel ao lado de Eduardo.

— Eu chamei o Eduardo para abrir o trudel em Pelotas. Ele já tinha feito isso antes na Praia do Cassino, mas nunca mais reabriu. Eu reacendi esse sonho nele — recorda.

Larissa Martins é uma das sócias da Canelle Truderia, novo empreendimento gastronômico em Pelotas. Divulgação

Doce típico da Europa

O trdelník é um doce de origem europeia feito com uma massa de pão doce enrolada em formato cilíndrico, assada na hora e finalizada com açúcar e canela. Na Canelle Truderia, a proposta é permitir que o cliente personalize o produto com recheios internos e coberturas.

— Ele é um doce romeno, típico da Europa. É uma massinha de pão doce, assada na hora, com açúcar e canela. Aí vai o recheio que tu quiser — explica.

Segundo os sócios, a receita foi desenvolvida a partir de pesquisa e da experiência de Eduardo no ramo da confeitaria.

— A gente foi pesquisando e conseguiu chegar no ponto que queria — afirma.

Doce típico europeu, o trdelník é assado na hora e pode receber diferentes recheios e coberturas Divulgação

Preços e funcionamento

Os valores variam conforme a montagem do produto. As versões mais simples partem de R$ 14 e chegam a R$ 21, com possibilidade de acréscimo conforme os adicionais.

— Ele vai de R$ 14 a R$ 21. Com os toppings, pode subir um pouco, mas não passa de R$ 35 — detalha.

A Canelle Truderia vai funcionar diariamente, das 18h às 23h.

Para os sócios, o principal diferencial do negócio é o ineditismo do produto em Pelotas e a proposta de oferecer uma nova experiência gastronômica.

— A nossa expectativa é ser uma opção de sobremesa diferente na cidade, algo que as pessoas ainda não têm aqui — projeta.



