Descarte de resíduos em avenida causa odor e preocupação no Bairro Dunas, em Pelotas

Durante a manhã de segunda, moradores registraram resíduos sendo despejados na via pública; empresa que prestava serviço à prefeitura alega defeito em caçamba. Reprodução / Arquivo Pessoal

Moradores da Avenida Manoel Antônio Peres, no Bairro Dunas, em Pelotas, relataram o descarte de resíduos oriundos da limpeza de valetas na via na última segunda-feira (13). O problema ocorreu após um caminhão que prestava serviço à prefeitura deixar cair o material enquanto trafegava pelo local.

Uma moradora, que preferiu não se identificar, relatou à reportagem que o veículo transportava os resíduos nas proximidades do Residencial Coimbra. Segundo ela, o material caía da caçamba diretamente na rua, o que gerou preocupação e forte odor na região.

De acordo com a prefeitura, o serviço faz parte de uma ação de desobstrução de canais e valetas no bairro, executada por uma empresa terceirizada. O material recolhido estava sendo levado para um terreno próximo, também na Avenida Manoel Antônio Peres, para passar por um processo de "deságue" — etapa em que o lodo é depositado para perder umidade antes da destinação final.

A reportagem de GZH esteve no local e ouviu um funcionário da empresa responsável pelo serviço. Segundo ele, o vazamento foi causado por um defeito na caçamba do caminhão. O resíduo que caiu na via foi removido ainda no início da tarde de segunda-feira.

No começo da tarde de segunda, material já havia sido recolhido. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

Em nota, a prefeitura informou que o descarte segue as recomendações das Normas Brasileiras Regulamentadoras (NBR), da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura de Pelotas afirmou ainda que a ação integra um mutirão de limpeza no Bairro Dunas.

Conforme o município, já foram realizados serviços no loteamento Darcy Ribeiro, entre as ruas Um e Oito, além de intervenções em 11 quarteirões da Rua 20. As equipes seguem atuando na desobstrução da Avenida Manoel Antônio Peres.



