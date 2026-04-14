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Descarte de resíduos em avenida causa odor e preocupação no Bairro Dunas, em Pelotas

Material teria vazado de uma caçamba com defeito e foi recolhido por empresa terceirizada

Gabriel Veríssimo

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