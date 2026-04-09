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Defesas Civis da Zona Sul participam de capacitação para qualificar resposta a temporais

Capacitação incluiu uso de radar meteorológico, análise comparativa de modelos e expansão da rede de monitoramento na Lagoa dos Patos

Laura Cosme

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