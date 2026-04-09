Defesas Civis da Zona Sul participam de capacitação para qualificar resposta a temporais

Durante o treinamento, as equipes operacionais conheceram as ferramentas de monitoramento meteorológico, que permitem uma leitura mais exata dos fenômenos. Divulgação / Ciex

Equipes de Defesas Civis e Corpos de Bombeiros de Rio Grande, Pelotas e São José do Norte participaram de uma capacitação promovida pelo Centro Interinstitucional de Observação e Previsão de Eventos Extremos (Ciex/Furg) com foco em qualificar a atuação em situações de temporais e eventos climáticos extremos na região.

Durante o treinamento, as equipes operacionais conheceram as ferramentas de monitoramento meteorológico, que permitem uma leitura mais exata dos fenômenos.

— O radar meteorológico permite uma leitura mais detalhada e em tempo real da atmosfera, sendo fundamental para previsões de curtíssimo prazo. A ideia foi transformar o dado bruto gerado pelo Ciex em informação estratégica para quem atua na ponta, explicando não apenas a previsão, mas também os métodos e as limitações tecnológicas envolvidas — explica o meteorologista Ricardo Gotuzzo.

Durante a apresentação, foram demonstradas diferentes fontes de dados e plataformas utilizadas diariamente, além do processo de análise que envolve a comparação entre modelos de previsão distintos.

— O desafio do meteorologista é interpretar a observação junto ao prognóstico, gerenciando as incertezas para entregar informações confiáveis — complementa Gotuzzo.

Monitoramento da Lagoa dos Patos

O monitoramento do nível da Lagoa dos Patos também foi um dos temas debatidos na capacitação. Durante as cheias de maio de 2024, que atingiram a região, o Ciex foi referência no monitoramento.

Na ocasião, foi anunciada a ampliação da rede de sensores de monitoramento, dessa vez, em Tavares. O objetivo é cobrir a margem leste da Lagoa, considerada estratégica para o acompanhamento de eventos extremos.

— O maior ganho foi a qualificação da demanda. Ao entenderem as limitações e potencialidades das ferramentas (como radar e modelos de previsão do tempo), os agentes de Defesa Civil conseguem interpretar alertas com mais precisão e agilidade, salvando vidas e mitigando danos materiais de forma científica — finaliza Ricardo Gotuzzo.