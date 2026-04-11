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De Curitiba a Rio Grande: ciclista rio-grandino pedala mil quilômetros pela causa animal

Percurso busca arrecadar doações para o projeto “Justiça pelo Costela”, que atua no apoio a animais em situação de vulnerabilidade no município

Laura Cosme

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