Curso gratuito de desenvolvimento de software está com inscrições abertas no IFRS em Rio Grande

Para o campus Rio Grande, são 25 vagas. A formação terá duração de até nove meses, entre junho de 2026 e fevereiro de 2027, dividida em três etapas. Divulgação / IFRS

Estão abertas até 5 de maio as inscrições para 25 vagas gratuitas no curso de Desenvolvedor Back-End e outras 25 vagas para Desenvolvedor Front-End, ofertado pelo Campus Rio Grande do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), por meio do Programa Bolsa Futuro Digital.

A oportunidade é voltada a estudantes com 18 anos ou mais que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio em escola pública, ou com bolsa integral em instituição privada.

A formação terá duração de até nove meses, entre junho de 2026 e fevereiro de 2027, dividida em três etapas. Na primeira fase, de capacitação básica, os participantes receberão bolsa mensal de R$ 100.

Na segunda, voltada ao desenvolvimento de soluções para empresas parceiras, o valor sobe para R$ 200 por mês. Já na etapa final, de residência tecnológica em empresas, a bolsa será de R$ 600 mensais.

Segundo o edital, no campus Rio Grande as aulas presenciais ocorrerão às segundas e quartas-feiras, das 15h30 às 18h30 para Desenvolvedor Back-End.

Já para Desenvolvedor Front-End, as aulas serão terças e quintas-feiras, das 9h às 12h.

Também haverá atividades remotas ao longo da formação.

Como se inscrever

Para participar, é necessário ter 18 anos ou completar essa idade até o fim de setembro de 2026 e não estar matriculado em outra turma do programa.

As inscrições devem ser feitas por formulário eletrônico, com envio da documentação exigida em edital. Depois, os candidatos participarão das etapas online de seleção.