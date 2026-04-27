Corpo de idoso desaparecido em Rio Grande é localizado na Lagoa dos Patos

Bombeiros realizavam buscas desde sábado, quando idoso saiu para pescar. Divulgação/Corpo de Bombeiros

O corpo de Luiz Carlos Ávila Soares, de 68 anos, foi localizado no início da tarde desta segunda-feira (27) na Lagoa dos Patos. Ele estava desaparecido desde sábado (25), quando saiu para pescar pela manhã e não retornou.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo foi localizado próximo ao local onde seus pertences foram encontrados, na localidade do Saco da Mangueira. As buscas foram feitas por equipes da corporação, drones e cães farejadores.

A guarnição fez a identificação pelas vestimentas da vítima. Ainda conforme os Bombeiros, foi confirmada a morte por afogamento.

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Desaparecimento

Segundo a família, Luiz Carlos saiu de casa no início do dia e não retornou para o almoço. A preocupação levou parentes a iniciarem as buscas, que resultaram na localização da bicicleta e de uma mochila com pertences pessoais nas proximidades do Saco da Mangueira, na região do Distrito Industrial, local onde ele costumava pescar.



