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Corpo de idoso desaparecido em Rio Grande é localizado na Lagoa dos Patos

Vítima estava desaparecida desde sábado; bicicleta e mochila foram encontrados próximos ao local onde o corpo foi achado

Joanna Manhago

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