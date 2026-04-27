Construção da nova ponte de acesso à Colônia Z3 deve começar em maio; saiba os detalhes

Projeto está em fase de ajustes técnicos e deve ser enviado à prefeitura nos próximos 15 dias. Igor Islabão / Grupo RBS

Os cerca de 4 mil moradores da Colônia de Pescadores Z3, em Pelotas, estão mais próximos de uma solução definitiva para o acesso à localidade. A previsão é de que a construção da nova ponte de concreto sobre o Arroio Sujo tenha início durante o mês de maio, após a conclusão dos ajustes no projeto técnico e a aprovação das autoridades municipais.

A obra, executada pela Pizzato Engenharia, de Alvorada, visa encerrar o ciclo de instabilidade na mobilidade da região, agravado pela destruição das antigas estruturas de madeira durante as enchentes de 2024. Desde então, a ligação entre a Z3, a praia do Totó e a zona urbana tem sido garantida por uma ponte provisória instalada pelo Exército.

O engenheiro Percio Pizzato, responsável pela construtora, explica que a equipe trabalha atualmente no detalhamento técnico. O cronograma prevê que as solicitações de alterações feitas pela prefeitura sejam finalizadas nos próximos 15 dias.

— Estamos finalizando o projeto que faz parte do escopo. Em 15 dias, teremos o desenho completo. A partir daí, a nossa estimativa é começar o canteiro de obras em meados de maio — afirma Pizzato, ressaltando que o trâmite está seguindo os processos normais de aprovação junto ao arquiteto responsável pela prefeitura.

Para viabilizar a construção, a ponte provisória já foi movimentada. Em uma ação conjunta entre o Exército e a prefeitura, a estrutura foi deslocada cerca de seis metros em direção à Lagoa dos Patos. A mudança libera o terreno necessário para a cravação das estacas que sustentarão a nova travessia definitiva.

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Expectativa da comunidade

Para os moradores, a obra é aguardada como o fim de um período de incertezas. A rotina de depender de estruturas paliativas, que muitas vezes exigem a baldeação de passageiros do transporte coletivo, tornou-se um transtorno logístico, especialmente para idosos e crianças.

— Espero que dessa vez façam uma ponte que fique e não dê mais problemas. A gente sempre fica nessa de ter que estar fazendo baldeação de ônibus. Com criança e idoso, a situação fica muito complicada — relata a pescadora Caroline Miranda Mota, 40 anos, moradora da Z3.

Estrutura definitiva

A nova ponte terá 10 metros de largura, dimensão que permitirá a passagem simultânea de veículos em sentidos opostos, além de incluir uma calçada lateral para a segurança dos pedestres.

O investimento total é de R$ 897 mil, viabilizado com recursos do Fundo Nacional de Defesa Civil. A estrutura de concreto é projetada para resistir a novas variações do nível do arroio, garantindo a trafegabilidade da região a longo prazo.



