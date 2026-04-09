Conheça a primeira cuidoteca do Sul do país; espaço atende filhos de estudantes de universidade

Espaço oferece atividades e alimentação para cerca de 40 crianças, funcionando das 18h30min às 22h. Pierre Schlee / RBS TV

A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) inaugurou na quarta-feira (8) a primeira cuidoteca da região sul, um espaço voltado ao cuidado de crianças de três a 12 anos e ao acolhimento de filhos de estudantes, servidores e trabalhadores da instituição.

— A gente tem estudos que mostram que a ausência de uma rede de apoio para o estudante faz com que ele abandone a universidade por não ter um lugar seguro para deixar os seus filhos — afirmou a reitora da Furg, Suzane Gonçalves.

A iniciativa busca enfrentar justamente esse problema, oferecendo uma estrutura onde pais e mães podem deixar os filhos sob cuidados profissionais enquanto frequentam as aulas, especialmente no turno da noite.

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O que é a cuidoteca?

A cuidoteca funciona como um espaço de acolhimento infantil dentro da universidade, pensado para garantir segurança, cuidado e atividades educativas durante o período de aulas.

Na prática, o serviço permite que estudantes acompanhem as atividades acadêmicas com mais tranquilidade, contribuindo para a permanência na universidade e reduzindo a evasão.

O projeto integra o programa cuidoteca, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e faz da Furg a primeira universidade federal do país a receber a iniciativa.

Impacto na rotina dos estudantes

O espaço já atende cerca de 40 usuários e tem impacto direto na vida de quem precisa conciliar estudos e cuidado com os filhos.

— Pra mim foi pura resistência estar na faculdade, porque é muito difícil ter uma rede de apoio. Quando aconteceu de fato, eu fiquei muito feliz, porque consegui ir para a aula. Meu filho é autista, não verbal, e precisa de muito suporte. Então a cuidoteca me ajuda com isso — disse a estudante Vitória Alves, graduanda de licenciatura.

Para o estudante Robson Feitoza da Silva, o efeito é imediato no desempenho acadêmico.

— Fico mais tranquilo, consigo prestar mais atenção na aula e meu pensamento foge um pouco da preocupação com eles. Então consigo focar mais — relata.

Como funciona?

A cuidoteca da Furg funciona das 18h30min às 22h, nas dependências do Centro Integrado de Atendimento à Criança (Caic), em parceria com o Caic/Furg, utilizando salas da educação infantil no turno diurno.

No local, as crianças recebem alimentação, reforço escolar e participam de atividades de higiene, cuidado e recreação. A iniciativa também contempla estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Os monitores são alunos da própria universidade.

— A gente aprende muito com as crianças e, no final da graduação, com certeza nos tornamos profissionais mais confiantes para atuar — destaca a estudante de Pedagogia Luiza Santos.

Expansão prevista

Esta é a primeira implementação do programa na região sul, com expectativa de ampliação para outras universidades federais.