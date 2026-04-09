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Conheça a primeira cuidoteca do Sul do país; espaço atende filhos de estudantes de universidade

Estrutura permite que responsáveis frequentem aulas noturnas com tranquilidade, enquanto crianças participam de atividades recreativas e reforço escolar

Stéfane Costa

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Laura Cosme

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