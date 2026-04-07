Concurso da Marinha tem 50 vagas para Fuzileiros Navais em Rio Grande

O processo seletivo inclui prova de escolaridade, inspeção de saúde, teste de aptidão física e avaliação psicológica. Divulgação / Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil está com inscrições abertas até sexta-feira (10), para o concurso de Soldado Fuzileiro Naval. Em Rio Grande, são ofertadas 50 vagas para ingresso nas Turmas I e II de 2027.

No município, as oportunidades estão distribuídas em 18 vagas para a Turma I masculina, duas para a feminina, 28 para a Turma II masculina e duas para a feminina. As inscrições devem ser feitas pelo site oficial.

Requisitos

Conforme o edital, podem participar candidatos brasileiros de ambos os sexos, com 18 anos completos e menos de 22 anos até 30 de junho de 2027, com Ensino Médio concluído ou em fase de conclusão, além de altura entre 1,54 e dois metros.

A taxa de inscrição é de R$ 40, com possibilidade de isenção para inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea.

O processo seletivo inclui prova de escolaridade, inspeção de saúde, teste de aptidão física e avaliação psicológica.

O curso de formação tem duração de cerca de 17 semanas, em regime de internato, no Rio de Janeiro e em Brasília. Durante a formação, o aluno recebe bolsa de R$ 1.424,26. Após a conclusão, a remuneração inicial é de R$ 2.505,10.



