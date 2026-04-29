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Prejuizo de R$ 15 mil
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Comunidade se mobiliza para recuperar Catedral de Pelotas após furtos de fios

Igreja inicia ações para arrecadar recursos após danos na rede elétrica que deixaram parte do prédio às escuras

Frederico Feijó

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