Com camarão e tainha em destaque, Feira do Peixe de Rio Grande deve vender 50 toneladas

A feira em Rio Grande segue até o próximo sábado (4) Thaina Martins/RBS TV

Começou nesta quarta-feira (1º) a Feira do Peixe em Rio Grande, no sul do Estado. Como tradicionalmente, os destaques de vendas são o camarão e a tainha. O evento segue até sábado (4) nas Docas do Mercado Público da cidade.

Às vésperas da Sexta-Feira Santa (3), a expectativa da Secretaria de Pesca e Aquicultura de Rio Grande é de que sejam comercializadas 50 toneladas de pescado.

— A feira começou hoje mas as pessoas estão comprando e estocando há alguns dias. O que tema mais saído com certeza é o camarão e a tainha — disse Paulinho, que trabalha há mais de 35 anos com a comercialização de pescados.

Os preços dos produtos variam conforme tamanho e tipo. O camarão está sendo vendido de R$ 35 a R$ 60, sendo o mais barato, menor e com casca, e o mais caro, graúdo e descascado. Já o quilo da tainha está custando aproximadamente R$ 15.

Os preços de filés de peixe variam conforme a espécie. O linguado pode ser encontrado por R$ 30 o quilo. Já a abrótea e a traíra, estão valendo aproximadamente R$ 40 o quilo.

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Aumento nos preços

Nos últimos dias, os comerciantes afirmaram que houve aumento de 15% a 25% nos valores. A alta é atribuída principalmente ao maior volume de consumidores em busca dos produtos típicos do período.

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