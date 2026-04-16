Colcci volta a Pelotas com loja no Parque Una

Marca é uma das grifes brasileiras mais conhecidas no segmento de moda jovem, jeanswear e acessórios. Divulgação

A marca brasileira Colcci passa a contar com uma nova operação em Pelotas a partir desta quinta-feira (16), com a inauguração de uma loja no Parque Una. O empreendimento é liderado pelo empresário Joaquim Ignácio Silveira da Mota.

A abertura marca o retorno da marca à cidade após o fechamento de uma unidade anterior durante a pandemia no Shopping Pelotas. Desta vez, o projeto foi estruturado do zero, com nova gestão, novo layout e alinhamento ao padrão nacional da marca.

Fundada em 1986 em Brusque (SC), a Colcci é uma das grifes brasileiras mais conhecidas no segmento de moda jovem, jeanswear e acessórios, com presença internacional e campanhas que ajudaram a consolidar sua imagem no mercado.

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Instalada no Parque Una, a loja reforça o movimento de expansão do bairro planejado, que vem concentrando novos empreendimentos comerciais e de serviços.

— A gente enxerga o Parque Una como um espaço em crescimento, que reúne moradia, lazer e consumo, e que facilita a rotina do cliente — afirma Isabela Oehlschlaeger, parceira de Joaquim e que está auxiliando na implantação da loja.

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Projeto desenvolvido ao longo de dois anos

O processo de criação da nova loja levou cerca de dois anos, desde as primeiras negociações com a marca até a definição do ponto e execução do projeto.

Segundo os empresários, o investimento exigiu planejamento detalhado, especialmente pela necessidade de seguir o padrão estabelecido pela Colcci.

— É um projeto que precisa respeitar o layout da marca. A ideia é oferecer ao cliente a mesma experiência que ele teria em outras unidades — explica.

A operação inicia com três funcionários e funcionamento de segunda a sábado, com possibilidade de ampliação conforme a demanda.

Modelo aposta em experiência e atendimento personalizado

Além da venda presencial, a loja aposta em serviços personalizados, como o envio de produtos para experimentação em casa, conhecido como “bag em casa”.

O modelo permite que o cliente receba os itens antes de concluir a compra, prática que ganhou força nos últimos anos.

A unidade é monomarca e reúne produtos femininos, masculinos e acessórios, permitindo ao consumidor encontrar diferentes itens em um único espaço.

Trajetória no varejo e estreia como empresário

Antes de abrir a própria loja, Joaquim atuou como supervisor comercial no setor de moda, experiência que contribuiu para a decisão de empreender.

A inauguração representa a transição para o empreendedorismo, com foco em um mercado competitivo e em expansão na cidade.

— É um projeto que vem sendo construído há bastante tempo e que agora se concretiza — afirma.

A expectativa é de que a nova unidade acompanhe o crescimento do Parque Una e contribua para ampliar a oferta de grandes marcas na cidade.



