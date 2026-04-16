Colcci volta a Pelotas com loja no Parque Una

A marca brasileira Colcci passa a contar com uma nova operação em Pelotas a partir desta quinta-feira (16), com a inauguração de uma loja no Parque Una. O empreendimento é liderado pelo empresário Joaquim Ignácio Silveira da Mota.
A abertura marca o retorno da marca à cidade após o fechamento de uma unidade anterior durante a pandemia no Shopping Pelotas. Desta vez, o projeto foi estruturado do zero, com nova gestão, novo layout e alinhamento ao padrão nacional da marca.
Fundada em 1986 em Brusque (SC), a Colcci é uma das grifes brasileiras mais conhecidas no segmento de moda jovem, jeanswear e acessórios, com presença internacional e campanhas que ajudaram a consolidar sua imagem no mercado.
Instalada no Parque Una, a loja reforça o movimento de expansão do bairro planejado, que vem concentrando novos empreendimentos comerciais e de serviços.
— A gente enxerga o Parque Una como um espaço em crescimento, que reúne moradia, lazer e consumo, e que facilita a rotina do cliente — afirma Isabela Oehlschlaeger, parceira de Joaquim e que está auxiliando na implantação da loja.
Projeto desenvolvido ao longo de dois anos
O processo de criação da nova loja levou cerca de dois anos, desde as primeiras negociações com a marca até a definição do ponto e execução do projeto.
Segundo os empresários, o investimento exigiu planejamento detalhado, especialmente pela necessidade de seguir o padrão estabelecido pela Colcci.
— É um projeto que precisa respeitar o layout da marca. A ideia é oferecer ao cliente a mesma experiência que ele teria em outras unidades — explica.
A operação inicia com três funcionários e funcionamento de segunda a sábado, com possibilidade de ampliação conforme a demanda.
Modelo aposta em experiência e atendimento personalizado
Além da venda presencial, a loja aposta em serviços personalizados, como o envio de produtos para experimentação em casa, conhecido como “bag em casa”.
O modelo permite que o cliente receba os itens antes de concluir a compra, prática que ganhou força nos últimos anos.
A unidade é monomarca e reúne produtos femininos, masculinos e acessórios, permitindo ao consumidor encontrar diferentes itens em um único espaço.
Trajetória no varejo e estreia como empresário
Antes de abrir a própria loja, Joaquim atuou como supervisor comercial no setor de moda, experiência que contribuiu para a decisão de empreender.
A inauguração representa a transição para o empreendedorismo, com foco em um mercado competitivo e em expansão na cidade.
— É um projeto que vem sendo construído há bastante tempo e que agora se concretiza — afirma.
A expectativa é de que a nova unidade acompanhe o crescimento do Parque Una e contribua para ampliar a oferta de grandes marcas na cidade.
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