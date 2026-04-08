Ciclone extratropical se afasta da Zona Sul e vento deve diminuir até a noite

Força do vento fez água da Lagoa dos Patos recuar em Pelotas. Douglas Dutra / Agencia RBS

O ciclone extratropical que atinge a Zona Sul do Estado desde a madrugada desta quarta-feira (8) deve começar a se afastar da região ao longo da tarde. Segundo o meteorologista Ricardo Gotuzzo, do Centro Interinstitucional de Observação de Eventos Extremos da Furg (Ciex), por volta das 14h, a estação Furg-Inmet registrava vento de 22 km/h, com rajadas de até 50 km/h.

— Ainda são ventos considerados moderados, mas devem cair para cerca de 15 km/h, com rajadas de até 35 km/h, predominando do quadrante sudoeste — explica Gotuzzo.

A passagem do fenômeno pela região causou transtornos como falta de energia elétrica, quedas de postes de energia e suspensão temporária de serviços de transporte aquaviária.

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