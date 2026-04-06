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Ciclone extratropical deve provocar chuva e vento intensos no sul do Estado entre terça e quarta-feira

Fenômeno deve começar a se formar na terça-feira; previsão do Ciex indica até 40 milímetros de chuva até quarta-feira

Laura Cosme

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