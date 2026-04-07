Cassino se consolida como bairro vivo e cultural fora da alta temporada

Número de moradores cresceu após a pandemia de Covid-19 e a enchente de 2024. Jefferson Botega / Agencia RBS

Conhecido nacionalmente como destino de verão, o Balneário Cassino se consolida como uma alternativa que vai além da alta temporada. Com cerca de 55 mil moradores fixos, o bairro mantém uma rotina ativa durante todo o ano, marcada por moradia permanente, comércio, cultura e investimentos em infraestrutura.

Somente nos últimos cinco anos, cerca de 4,7 mil novos imóveis foram cadastrados no sistema da prefeitura. O total de unidades passou de 23,9 mil, em 2020, para 28,6 mil em 2025.

Passear pela Avenida Rio Grande, pedalar na Beira-Mar ou tomar chimarrão no inverno fazem parte do cotidiano de quem vive no Cassino fora dos meses mais quentes. Diferente de seus primórdios, quando foi pensado exclusivamente como balneário de veraneio, o local hoje pulsa em todas as estações.

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— O morador do Cassino na década de 1990 é muito diferente do de agora. Antigamente, todo mundo se conhecia, era vizinho. Hoje, já não sabemos mais. Há muito mais casas e pessoas de fora vindo para cá — comenta Renato Larus, morador da região desde a década de 1980.

Esse processo de transformação urbana, segundo o historiador Felipe Nóbrega, que pesquisa a região há sete anos, não ocorreu de forma repentina, mas é resultado de mudanças sociais, urbanas e culturais ao longo das décadas.

— As mudanças estão sempre ligadas à melhoria da estrada: a chegada das linhas de ônibus e, principalmente, a iluminação da RS-734 trouxeram mais segurança, permitindo que as pessoas deixassem o esquema de duas casas e passassem a morar de forma permanente, processo que se consolida com os loteamentos a partir dos anos 2000 — explica.

A pandemia de Covid-19 e os eventos climáticos recentes aceleraram uma dinâmica já em curso: o Cassino como espaço de moradia, pertencimento e formação de comunidade.

— Há dois momentos importantes. O primeiro é o Polo Naval, que trouxe uma densidade urbana para o Cassino que não existia antes. O segundo momento é a enchente, que novamente inflaciona o mercado, já que o Cassino passou a ser visto como o lugar mais seguro da cidade, algo que precisa ser cuidado para continuar sendo, pois o avanço de loteamentos e prédios ameaça áreas de banhado e de segurança ambiental — complementa o historiador.

Infraestrutura para quem fica

Com o crescimento da população fixa, os investimentos em infraestrutura deixaram de ser sazonais. Obras de drenagem, pavimentação e mobilidade urbana passaram a integrar a rotina do bairro. Entre elas, a da Rua Leivas Otero.

Segundo a chefe de gabinete de programas e projetos especiais da prefeitura, Giovana Trindade, a obra começou em outubro de 2024 e, até o momento, alcançou 63,76% de execução. O investimento previsto é de R$ 15 milhões.

— A obra da Leivas Otero é uma intervenção de pavimentação e drenagem que visa qualificar a rua, principalmente por se tratar de uma via que integra rota de ônibus — explica.

Na avaliação de Caroline Danigno, administradora de pousada e presidente da Rede Sul de Hotéis e Pousadas, a melhoria da infraestrutura reflete diretamente no cotidiano do balneário.

— É claro que sempre há o que melhorar, mas já vemos que está tendo esse processo. A economia que o verão gera permanece aqui entre os comerciantes, que são daqui também, e essa roda nunca para — afirma.

Mesmo fora da alta temporada, o fluxo de turistas se mantém, ainda que com outro perfil.

— Nós trabalhamos no verão para nos mantermos no inverno, mas é claro que o movimento segue fora da alta temporada. Hoje, com as atividades esportivas, o surf, que é muito praticado no inverno, e as corridas na orla da praia, são atividades que trazem um público para o Cassino mesmo com o frio — complementa.

Cultura que atravessa o ano inteiro

Desde 2003, o ArtEstação atua no prédio da antiga Villa Sequeira. Célia Pereira / Arquivo Pessoal

Fora do verão, o Cassino mantém uma agenda cultural ativa, sustentada por iniciativas comunitárias e espaços independentes. Desde 2003, o ArtEstação atua no prédio da antiga Villa Sequeira, marco histórico do início do balneário.

— O ArtEstação é uma associação civil sem fins econômicos, construída de forma coletiva, que acredita na cultura como direito e como ferramenta de cidadania — afirma Célia Pereira, arte-educadora e fundadora do espaço.

Desde 2005, o ArtEstação integra a Rede Cultura Viva e abriga exposições, saraus, mostras musicais, oficinas, palestras, lançamentos de livros e feiras culturais.

— Acreditamos na arte como forma de fortalecer vínculos, estimular o convívio social e manter viva a identidade cultural do Cassino durante todo o ano — conclui.

Vivendo além do verão

Fora do verão, o Cassino mantém uma agenda cultural ativa, sustentada por iniciativas comunitárias e espaços independentes. André Ávila / Agencia RBS

Para quem escolheu o Balneário Cassino como moradia definitiva, o local representa uma nova forma de viver a cidade. Além das atividades na Casa de Cultura Francisco Bianchini, eventos como o Estação Páscoa, a Fejunca e o Acampamento Farroupilha ajudam a manter a região movimentada fora do verão.

— Nós, que somos cassineiros, precisamos ter essa percepção de que a comunidade é nossa — finaliza Renato Larus.



