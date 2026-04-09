Cartão garante uso exclusivo de banheiros adaptados em shopping de Pelotas

Medida surgiu após reclamações frequentes de clientes que enfrentavam dificuldades para acessar os sanitários. Gabriel Belfagger / RBS TV

O uso indevido de banheiros adaptados motivou a criação de uma iniciativa inédita no sul do Estado. O Shopping Pelotas passou a adotar um cartão de acessibilidade que funciona como chave para garantir que os espaços sejam utilizados exclusivamente por pessoas com deficiência (PCDs) ou com mobilidade reduzida.

A medida surgiu após reclamações frequentes de clientes que enfrentavam dificuldades para acessar os sanitários.

— A gente sempre recebeu muitas demandas de clientes PCDs falando da necessidade de uso exclusivo dos banheiros (... 0 Um dia a gente teve uma reclamação oficial de um cadeirante. A gente aguardou a saída da pessoa e viu que era alguém que não tinha necessidade especial nenhuma de usar o banheiro — relata André Anjos, coordenador de segurança do shopping.

Para quem depende da estrutura adaptada, a situação vai além do incômodo e pode trazer riscos.

Cadeirante há 14 anos, Marcos Teixeira relata já ter sofrido acidente ao utilizar um banheiro sem as condições adequadas.

— Até caí da cadeira. Quando fui sair da cadeira para o sanitário, eu resvalei, caí e me machuquei — conta.

Usuário aproxima o dispositivo de um sensor na porta, que libera automaticamente o acesso ao banheiro adaptado. Gabriel Belfagger / RBS TV

A estudante de Nutrição Luiza Xavier também já enfrentou dificuldades semelhantes.

— É incômodo porque com certeza eles não gostariam de estar em cima de uma cadeira como a gente. Eles não sabem a dificuldade que a gente passa no dia a dia — afirma.

O novo sistema busca evitar esse tipo de situação. Com o cartão de acessibilidade, o usuário aproxima o dispositivo de um sensor na porta, que libera automaticamente o acesso ao banheiro adaptado.

Ao todo, o shopping conta com quatro banheiros acessíveis, todos integrados ao sistema. Segundo a administração, cerca de 200 cartões foram disponibilizados, sendo 50 já entregues com apoio da Associação dos Deficientes de Pelotas (Asdefipel).

— São questões culturais. Se o banheiro fica disponível para todo mundo, não é uma coisa que vai ser cuidada com os devidos cuidados. Esse cartão traz autonomia e, ao mesmo tempo, garante a manutenção e a higienização do espaço — afirma Carlos Rodrigues, presidente da entidade.

Os cartões podem ser solicitados diretamente na administração do shopping, mediante cadastro e apresentação de documento com foto. Informações sobre o acesso também estão disponíveis nas portas dos banheiros.

A expectativa é de que a iniciativa contribua para ampliar a acessibilidade, a inclusão e o respeito ao uso correto de espaços adaptados.



