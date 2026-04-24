Banheiros da Praça Coronel Pedro Osório são entregues após reforma e terão monitoramento com IA em Pelotas

Obra foi entregue ao público nesta sexta-feira. Igor Islabão / Grupo RBS

Pelotas reabriu, nesta sexta-feira (24), o banheiro público da Praça Coronel Pedro Osório após nove meses de obras. Com um investimento total de R$ 480 mil, viabilizado por meio de medidas compensatórias de empreendimentos, a estrutura foi entregue com foco em acessibilidade, manutenção constante e, sobretudo, segurança — aposta reforçada pelo uso de inteligência artificial (IA) no monitoramento.

O projeto de revitalização buscou resolver problemas históricos do local, como o isolamento visual e a insegurança. Segundo o secretário municipal de Urbanismo, Otávio Peres, a reformulação da entrada, com a construção de uma rampa ampliada, foi determinante.

— Tínhamos um diagnóstico claro de que os acessos anteriores, que eram enterrados, causavam problemas de segurança. A rampa traz maior controle social e visual dos banheiros — explica Peres.

A reforma foi dividida em três áreas:

Reforma do banheiro: R$ 190 mil.

R$ 190 mil. Qualificação do espaço público e patrimônio: R$ 160 mil.

R$ 160 mil. Segurança e monitoramento: R$ 130 mil.

O diferencial desta entrega está no aparato tecnológico. O entorno do banheiro agora é monitorado por 11 câmeras: duas do tipo PTZ (speed dome), que oferecem cobertura de 360 graus e zoom de até 200 metros, e nove câmeras fixas.

Entorno do banheiro agora é monitorado por onze câmeras. IgorIslabão / Grupo RBS

Os equipamentos possuem recursos de vídeo analítico, incluindo reconhecimento facial e captação de áudio ambiente. Essas ferramentas permitem a identificação de movimentações atípicas e o disparo de alertas automáticos para o Centro Integrado de Operações Municipal (Ciom).

Segurança em tempo real

O monitoramento será realizado de forma ininterrupta, 24 horas por dia, pela Guarda Municipal. De acordo com o subcomandante da corporação, Edemar Ossanes, o sistema já comprovou eficácia durante o período de obras, permitindo a identificação de furtos em tempo real e o rápido despacho de viaturas.

— A segurança, num primeiro momento, contará com guarda fixo junto ao banheiro e as câmeras inteligentes que avisam qualquer movimentação estranha ao nosso centro de operações — detalha Ossanes. — O sistema nos dá a tranquilidade de que, mesmo à noite, teremos acesso ao que está acontecendo, evitando vandalismo e crimes.

Para o secretário de Serviços Urbanos e Infraestrutura, Mateus Consen, a estratégia é um experimento para futuras ampliações.

— Nós podemos não deter o vândalo no momento exato, mas com certeza vamos identificá-lo. A ideia é aplicar esse modelo de aparelhos urbanos usáveis e monitoráveis para garantir a segurança dos frequentadores — afirma.

Acesso e Manutenção

Espaço dispõe de quatro compartimentos distintos. Igor Islabão / Grupo RBS

A estrutura interna foi modernizada para garantir conforto e higiene. O espaço dispõe de quatro compartimentos distintos: Sanitário masculino; Sanitário feminino; Espaço familiar (com trocador de fraldas); Área de apoio para funcionários.

O funcionamento do banheiro será diário, das 9h às 18h, com zeladoria permanente realizada pela Secretaria de Serviços Urbanos (SSUI) para garantir a conservação do patrimônio e a higiene dos usuários.



