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Banheiros da Praça Coronel Pedro Osório são entregues após reforma e terão monitoramento com IA em Pelotas

Inaugurado nesta sexta-feira, espaço conta com tecnologia de reconhecimento facial e rede de câmeras para inibir vandalismo e crimes

Igor Islabão

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