Arroio do Padre comemora 30 anos de emancipação com festa neste fim de semana

Agenda terá shows, desfile histórico e feira agrícola nos dias 18 e 19 de abril. Divulgação/Prefeitura de Arroio do Padre

Arroio do Padre, no sul do Estado, celebra 30 anos de emancipação com uma programação especial neste fim de semana. A festa ocorre nos dias 18 e 19 de abril, no Centro de Eventos Dorothéa Coswig Buss, com entrada gratuita.

A expectativa da organização é de que cerca de 15 mil pessoas participem das atividades, que integram a 21ª Festa Municipal e a 17ª Festa Regional do Caqui e da Maçã.

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A programação inclui shows musicais, apresentações culturais, desfile histórico de carros alegóricos, além de opções de gastronomia típica e café colonial. Entre os destaques estão as apresentações de bandas regionais, a escolha da corte municipal e os shows noturnos.

O evento também contará com a Mostra do Tabaco. Ao todo, 130 estandes serão montados para a comercialização de frutas e produtos artesanais, além de itens voltados ao setor agrícola.

— Tem estandes da agricultura familiar, maquinarias e neste ano implementamos com bancas agrícolas e de placas solares. É bem variado, tudo pensado e voltado ao produtor rural — disse a chefe de gabinete da prefeitura de Arroio do Padre, Fernanda Bonow.

A abertura oficial está marcada para a manhã de sábado (18), com atividades previstas até a madrugada. No domingo (19), a programação recomeça pela manhã e segue ao longo do dia, com desfiles escolares e apresentações culturais.

A celebração marca as três décadas de emancipação do município, com foco na valorização das tradições, da cultura local e da agricultura da comunidade.



