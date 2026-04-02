Área com risco de desmoronamento leva à interdição de 25 imóveis em Camaquã

Estudo técnico identificou erosão, ausência de vegetação ciliar e elevação do lençol freático. Ascom / Prefeitura de Camaquã

Uma força-tarefa coordenada pela prefeitura de Camaquã interditou, nessa semana, 25 imóveis localizados na Rua da Barca, na Vila da Pacheca, zona rural do município, no sul do Estado. A medida, de caráter preventivo, baseia-se em um laudo técnico da Defesa Civil do Estado que aponta risco elevado de desmoronamento na região, situada em Área de Preservação Permanente (APP).

A vistoria da Defesa Civil Estadual foi solicitada após uma notificação do Ministério Público, em janeiro, alertando sobre a vulnerabilidade das casas na Rua da Barca.

A operação mobilizou órgãos de segurança, assistência social e saúde. De acordo com o levantamento municipal, das 25 edificações notificadas, nove são ocupadas por residentes permanentes. O estudo técnico, realizado em fevereiro, identificou que a erosão das margens, a ausência de vegetação ciliar e a elevação do lençol freático comprometem a estabilidade das construções.

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A administração municipal, em nota, enfatizou que a iniciativa prioriza a preservação da vida e não se caracteriza como despejo. As famílias foram orientadas a deixar o local devido à instabilidade do terreno, agravada pelo histórico de cheias do Rio Camaquã.

Durante a ação, equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social cadastraram os moradores para oferecer suporte logístico na mudança e acolhimento provisório no albergue municipal para quem não possui alternativa imediata.

— Prefiro ser criticado por falar a verdade e preservar vidas do que ser culpado por uma tragédia — afirma o prefeito Abner Dillmann.

O gestor comparou a situação aos eventos climáticos que atingiram o Estado em 2024, reforçando que a prefeitura não pode aguardar a ocorrência de um desastre para agir.

Famílias foram orientadas a deixar o local devido à instabilidade do terreno, agravada pelo histórico de cheias do Rio Camaquã. Ascom / Prefeitura de Camaquã

Recuperação ambiental e futuro dos moradores

Além do foco habitacional, o município determinou o recuo de uma lavoura de arroz que operava irregularmente na faixa de preservação. Estudos complementares serão realizados para a futura recomposição da mata ciliar e recuperação da área degradada.

Como os imóveis não possuem registro imobiliário por estarem em área irregular, o Executivo busca, agora, recursos junto ao governo do Estado para viabilizar uma solução definitiva. O objetivo, segundo o prefeito, é garantir novas moradias para as famílias dentro da própria Vila da Pacheca, mas em terrenos seguros e fora da zona de risco.



