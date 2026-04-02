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Área com risco de desmoronamento leva à interdição de 25 imóveis em Camaquã

Operação na Vila da Pacheca notificou famílias sobre perigo iminente às margens de rio; prefeitura busca soluções permanentes para moradores

Igor Islabão

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