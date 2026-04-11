Após mapear mais de 8 mil árvores, Rio Grande conquista certificação internacional

Apenas Porto Alegre e Gramado possuíam a certificação. Divulgação / Prefeitura de Rio Grande

O município de Rio Grande recebeu a certificação internacional Tree Cities of the World, programa vinculado à Organização das Nações Unidas (ONU) que reconhece cidades com boas práticas de arborização urbana.

No Rio Grande do Sul, além de Rio Grande, apenas Porto Alegre e Gramado possuem o selo.

Para conquistar a certificação, as cidades precisam atender a cinco critérios: estrutura de manejo arbóreo, legislação específica, diagnóstico da arborização e áreas verdes, investimento financeiro e ações de valorização das árvores.

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Reconhecimento reforça preparo para mudanças climáticas

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Antônio Soler, o trabalho desenvolvido no município está alinhado à preparação para os impactos das mudanças climáticas.

— Rio Grande está em um seleto grupo de cidades do mundo que têm esse compromisso com o verde urbano. Está comprovado que cidades mais arborizadas são mais preparadas para enfrentar eventos climáticos extremos — afirma.

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Segundo ele, a política ambiental também prioriza o transplante de árvores sempre que possível, evitando a remoção e buscando preservar o patrimônio arbóreo da cidade.

— Evitamos ao máximo a supressão, ainda que sejam inevitáveis em determinados casos — complementa.

Levantamento reúne dados georreferenciados sobre espécies

O estudo reúne dados georreferenciados sobre as espécies presentes em ruas, praças e parques, permitindo uma análise detalhada da arborização local. Divulgação / Prefeitura de Rio Grande

Desde 2022, o programa ProArbo já mapeou mais de 8 mil árvores em áreas urbanas de Rio Grande.

O levantamento reúne dados georreferenciados sobre espécies presentes em ruas, praças e parques, permitindo uma análise detalhada da arborização.

Conforme o estudo, 62% das árvores são exóticas e 32% nativas da região.

O mapeamento também identificou conflitos com a infraestrutura urbana, como interferência no cabeamento elétrico e raízes que danificam calçadas e dificultam a circulação de pedestres.

Além disso, as análises incluem o estado fitossanitário das espécies, o que auxilia no planejamento do manejo adequado.

O trabalho foi desenvolvido por equipes técnicas em parceria com a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), com coleta e organização das informações por meio de aplicativo específico.

— Atualmente, o projeto em si passa por uma reestruturação, não só porque a entidade conveniada pediu para rescindir o convênio, mas Também para se ajustar a nova política de arborização — finaliza Soler.



