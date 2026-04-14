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Prejuízo de R$ 250 mil
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Após incêndio destruir oficina em Pelotas, mecânico tenta se reerguer com apoio da comunidade

Sem seguro para carros de clientes, profissional enfrenta impacto financeiro elevado e busca recursos para honrar compromissos

Frederico Feijó

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