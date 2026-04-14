Após incêndio destruir oficina em Pelotas, mecânico tenta se reerguer com apoio da comunidade

Sinistro, no dia 23 de março, deixou um prejuízo estimado em R$ 250 mil. Divulgação

Um incêndio destruiu uma oficina mecânica em Pelotas, no dia 23 de março, e deixou um prejuízo estimado em R$ 250 mil, mudando a rotina do mecânico Márcio Silva da Costa, de 45 anos. Sem seguro para cobrir os danos causados aos veículos de clientes, ele passou a depender de doações e empréstimos para arcar com as indenizações e tentar reconstruir o negócio.

O fogo começou nos fundos do estabelecimento e se espalhou rapidamente. Márcio estava no local no momento do incêndio e tentou conter as chamas, mas não conseguiu evitar que o fogo tomasse conta da oficina.

— Quando vi, já não dava mais para apagar. Tentei agir rápido para tirar os carros, mas foi tudo muito rápido — relata.

Quatro veículos conseguiram ser retirados a tempo, mas outros acabaram atingidos pelas chamas. Parte deles estava sob responsabilidade do mecânico, deixados para manutenção. Entre os carros danificados, três haviam sido adquiridos recentemente e outro, de maior valor, também não possuía seguro, ampliando o impacto financeiro.

Sem cobertura para os veículos, a responsabilidade pelos prejuízos ficou integralmente com o profissional.

— Estou me organizando para pagar todos. Já consegui resolver parte, mas ainda falta um valor importante — afirma.

"Estou me organizando para pagar todos", diz Márcio Silva da Costa. Divulgação

Dívidas e reorganização

Para começar a indenizar os clientes, Márcio recorreu a empréstimos bancários e pessoais. Segundo ele, parte das pendências já foi quitada, mas ainda restam valores em aberto, principalmente relacionados ao automóvel de maior valor.

Além dos carros, o incêndio destruiu ferramentas, equipamentos e danificou a estrutura do imóvel, que era alugado.

— Por enquanto, nem consegui parar para calcular tudo que perdi em ferramentas. Meu foco agora é resolver a situação dos clientes — explica.

Ele afirma que o impacto financeiro deve se estender pelos próximos meses, à medida que os compromissos assumidos após o incêndio forem vencendo.

Retomada improvisada

Cerca de duas semanas após o incêndio, o mecânico retomou o trabalho de forma improvisada, utilizando um espaço na casa da mãe. Sem a estrutura adequada, ele conta com a ajuda de colegas para realizar parte dos serviços.

— Quando preciso de elevador ou de algo mais específico, levo para oficinas de amigos que estão me ajudando. Estou tentando seguir trabalhando como dá — conta.

Mesmo com as limitações, Márcio diz que manter a atividade é fundamental para garantir renda e continuar honrando os compromissos assumidos.

Como ajudar

Para quem deseja contribuir, o mecânico disponibilizou o telefone (53) 98458‑7766, que também funciona como chave Pix. A mobilização ocorre principalmente por meio das redes sociais e de uma vaquinha online.

— Qualquer ajuda faz diferença neste momento. Estou tentando me reerguer e honrar com todo mundo — afirma.

Apesar das dificuldades, Márcio projeta reconstruir a oficina e retomar a rotina de trabalho nos próximos meses, apostando no apoio da comunidade e na retomada gradual da atividade profissional.



