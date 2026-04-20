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Após anos de espera, obra na Rua do Riacho avança no Cassino

Intervenção chega a 64% e é considerada estratégica para mobilidade, mas ainda enfrenta desafios na drenagem e preocupa moradores em dias de chuva

Joanna Manhago

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