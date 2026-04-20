Após anos de espera, obra na Rua do Riacho avança no Cassino

As obras de drenagem e pavimentação na Avenida Luiz Leivas Otero, conhecida como Rua do Riacho, no Balneário Cassino, em Rio Grande, atingiram 64% de execução, segundo a prefeitura. A previsão é de que a intervenção seja concluída em outubro de 2026.

O projeto teve início em outubro de 2024 e contempla o trecho entre a Avenida Atlântica e a Avenida Coronel Augusto César. A obra faz parte de um contrato mais amplo, que também inclui intervenções nas ruas Coronel Augusto César, Jorge Carvalho de Campos Moraes e Marcílio Dias.

— O contrato está com 64% em andamento e inclui outras frentes de trabalho na cidade — afirma a secretária do Gabinete de Programas e Projetos Especiais (GPPE), Giovana Trindade.

A intervenção tem como objetivo melhorar as condições de mobilidade e infraestrutura em uma via que integra rota de transporte coletivo e registra intenso fluxo de veículos, especialmente durante a temporada de verão.

Drenagem é ponto sensível da obra

Melhoria no sistema de drenagem é considerado um dos principais desafios do trecho por conta da presença de um curso d’água que corta a via. Joanna Manhago / Agencia RBS

Além da pavimentação, o projeto inclui melhorias no sistema de drenagem, considerado um dos principais desafios do trecho por conta da presença de um curso d’água que corta a via.

— Estamos estudando as possibilidades para solucionar de forma permanente as questões relacionadas à vala de drenagem — explica Giovana.

Moradores relatam preocupação com o risco de transbordamento do riacho em períodos de chuva intensa. Segundo eles, a força da água pode comprometer estruturas já construídas e afetar a segurança de quem trafega pelo local.

De acordo com a secretária, o problema ocorre porque a vala ainda não conta com proteção lateral adequada.

— Quando fizemos a execução da vala, remexemos a terra e retiramos vegetação. Quando chove, a água acaba “levando” as paredes da vala — explica.

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Prefeitura estuda solução definitiva

Projeto teve início em outubro de 2024 e contempla o trecho entre a Avenida Atlântica e a Avenida Coronel Augusto César. Joanna Manhago / Agencia RBS

Segundo Giovana Trindade, o município já avalia alternativas para resolver a situação de forma definitiva. A principal solução considerada é a proteção das paredes da vala, para evitar erosão e novos desmoronamentos.

— Temos algumas soluções em vista e estamos analisando a viabilidade econômica, buscando o melhor custo-benefício — afirma.

A prefeitura não informou quando a solução definitiva para a drenagem deve ser implementada, mas afirma que o tema segue em análise técnica.





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