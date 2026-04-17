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Ruptura 
Notícia

Após 40 anos, Base de apoio antártico é retirada da Universidade Federal do Rio Grande

Estação operava desde 1983, apoiando expedições à Antártica junto à Universidade Federal do Rio Grande; Marinha afirma que operações seguem em Rio Grande

Laura Cosme

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