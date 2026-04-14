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Educação e reinserção
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Apenado se forma em curso superior em Pelotas e recebe diploma dias após conquistar liberdade

Egresso do sistema prisional concluiu graduação na UCPel por meio de parceria com a Polícia Penal do RS

Frederico Feijó

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