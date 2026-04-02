Aeroporto de Pelotas projeta aumento de 30% no movimento durante o feriadão

Terminal tem voos regulares para Porto Alegre e São Paulo. Igor Islabão / Grupo RBS

O Aeroporto Internacional de Pelotas — João Simões Lopes Neto projeta um aumento de 30% no número de passageiros durante o feriadão de Páscoa.

Entre quinta-feira (2) e segunda-feira (6), a expectativa é de que cerca de 870 passageiros embarquem ou desembarquem pelo terminal. O número representa crescimento em relação ao mesmo período de 2025, quando foram registrados 660 passageiros.

Segundo a administração do aeroporto, a maior parte da demanda tem como destino o Estado de São Paulo, principal eixo de conexão para os viajantes da região.

Atualmente, o terminal conta com operações regulares das companhias Gol, Azul e Latam. Ao longo do ano, o aeroporto recebe, em média, cerca de 100 mil passageiros, consolidando-se como um dos principais pontos de conexão aérea da Zona Sul do Estado.

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Voos e destinos

A Azul opera voos entre Pelotas e Porto Alegre, com frequências às terças, quintas e sábados, com decolagem às 12h05.

A Gol mantém voos de Pelotas para o aeroporto de Congonhas (SP) às segundas, quartas e sextas, com partida às 17h45.

Já a Latam conecta o município ao aeroporto de Guarulhos (SP), com voos às segundas, quintas e sextas, saindo às 19h05.



