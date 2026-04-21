“Acontece pelo menos uma vez por mês”, relata moradora sobre bloqueio de estradas rurais em São Lourenço do Sul

Precariedade das estradas tem comprometido escoamento da produção e transporte de estudantes. Indayá Gusmão / Arquivo pessoal

Moradores do interior de São Lourenço do Sul têm enfrentado transtornos sistemáticos devido à precariedade das estradas no 5º Distrito. Em períodos de chuva, o escoamento da produção agrícola por carretas pesadas resulta em pontos de interrupção, onde os veículos ficam parados até serem resgatados e impedem que crianças e adolescentes cheguem às instituições de ensino.

Cerca de 15 estudantes estão com as atividades letivas suspensas devido às barreiras físicas nas vias. O problema afeta diretamente as famílias de locais como Pontal, Araçá, Vila Maria, Banhado do Tigre e Coqueiro.

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Rotina de isolamento

A situação mais recente foi registrada pela moradora Indayá Gusmão, que destaca a frequência com que a comunidade fica isolada. Segundo ela, o conflito entre o tráfego logístico e o transporte escolar é uma realidade rotineira.

— Isso acontece pelo menos uma vez por mês, quando passam os caminhões — afirma.

Além do prejuízo educacional, a falta de manutenção dificulta o deslocamento básico da população rural, que fica dependente das condições climáticas e da fluidez do transporte da safra para acessar serviços essenciais na zona urbana.

O que diz a prefeitura

Procurada pela reportagem, a prefeitura de São Lourenço do Sul informou que as estradas rurais citadas devem receber intervenções de melhoria a partir desta semana, aproveitando a estabilidade do tempo. O Executivo municipal também garantiu que as aulas perdidas pelos alunos da região serão recuperadas conforme o calendário escolar.





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