“Acontece pelo menos uma vez por mês”, relata moradora sobre bloqueio de estradas rurais em São Lourenço do Sul

Moradores do interior de São Lourenço do Sul têm enfrentado transtornos sistemáticos devido à precariedade das estradas no 5º Distrito. Em períodos de chuva, o escoamento da produção agrícola por carretas pesadas resulta em pontos de interrupção, onde os veículos ficam parados até serem resgatados e impedem que crianças e adolescentes cheguem às instituições de ensino.
Cerca de 15 estudantes estão com as atividades letivas suspensas devido às barreiras físicas nas vias. O problema afeta diretamente as famílias de locais como Pontal, Araçá, Vila Maria, Banhado do Tigre e Coqueiro.
Rotina de isolamento
A situação mais recente foi registrada pela moradora Indayá Gusmão, que destaca a frequência com que a comunidade fica isolada. Segundo ela, o conflito entre o tráfego logístico e o transporte escolar é uma realidade rotineira.
— Isso acontece pelo menos uma vez por mês, quando passam os caminhões — afirma.
Além do prejuízo educacional, a falta de manutenção dificulta o deslocamento básico da população rural, que fica dependente das condições climáticas e da fluidez do transporte da safra para acessar serviços essenciais na zona urbana.
O que diz a prefeitura
Procurada pela reportagem, a prefeitura de São Lourenço do Sul informou que as estradas rurais citadas devem receber intervenções de melhoria a partir desta semana, aproveitando a estabilidade do tempo. O Executivo municipal também garantiu que as aulas perdidas pelos alunos da região serão recuperadas conforme o calendário escolar.
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