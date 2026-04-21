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“Acontece pelo menos uma vez por mês”, relata moradora sobre bloqueio de estradas rurais em São Lourenço do Sul

Veículos de carga atolam no 5º distrito, impedem passagem de ônibus escolar e deixam 15 alunos sem aula; prefeitura promete reparos em cinco localidades

Gabriel de Bem

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Frederico Feijó

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